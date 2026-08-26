Křehké listové těsto, jemný tvaroh a meruňka navrch: Jednoduchý dezert pro každý den

Listové těsto je tu znovu v hlavní roli. A není divu, je natolik variabilní, že z něj vznikne skoro cokoliv. Když máte po ruce čerstvé meruňky, zkuste tyto rychlé, nenáročné čtverce. Na plechu vypadají dobře i bez složitého zdobení. Stačí listové těsto, oslazený tvaroh se žloutkem a navrch půlka meruňky, která při pečení lehce nakysne a celé pečivo příjemně odlehčí.
Těsto je hotové
během chvilky, náplň se jen promíchá v misce. Nejlépe fungují meruňky zralé, ale pořád pevné. Drží tvar a čtverce se pak nerozjíždějí do rozmoklé placky.
Můj tip: Když je tvaroh řidší, přidejte do něj lžičku vanilkového pudinkového prášku nebo trochu . Náplň bude při pečení jistější. dětské krupičky Meruňky a listové těsto mají v létě svoje pevné místo
Meruňkové pečení u nás doma funguje podobně jako
nebo bublanina kynutý koláč na plech. Jakmile začne sezóna, bývá skoro škoda nechávat ovoce jen v míse. Meruňky jsou pro pečení vhodné právě proto, že nejsou jen sladké. Mají i jemnou nakyslost, která si rozumí s tvarohem i máslovou chutí listového těsta. Recept na křehoučké listové čtverce s tvarohem a meruňkou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 18 až 22 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: asi 12 kusů Ingredience, které budeme potřebovat 1 balení listového těsta, asi 500 g 250 g měkkého tvarohu 1 ks žloutku 1 vejce na potření 2 až 3 lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 6 ks meruněk 1 lžíce citronové šťávy 1 lžíce hrubé mouky nebo dětské krupičky, podle hustoty tvarohu 1 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy listového dezertu s tvarohem a meruňkou
1. Nejdřív předehřejte troubu na
190 °C a plech vyložte pečicím papírem. Pokud pečete v horkovzduchu, obvykle stačí 180 °C. Těsto pak na krajích zbytečně netmavne.
2.
Meruňky omyjte, osušte, rozpulte a vyjměte pecky. Když jsou hodně sladké, zakápnu je trochou citronové šťávy. Chuť je potom svěžejší a nepůsobí tak těžce.
3. Do misky dejte
tvaroh, přidejte žloutek, moučkový cukr a vanilkový cukr. Všechno promíchejte do hladkého krému. Jestli je směs řidší, vmíchejte hrubou mouku nebo dětskou krupičku.
4.
Listové těsto lehce rozválejte na pomoučeném válu, jen aby bylo všude stejně silné. Pak ho rozkrájejte rádýlkem na čtverce asi 10 × 10 cm. Kdo chce větší kusy, může udělat i čtverce kolem 12 cm. Čtverce přeneste na připravený plech
Bublanina tak trochu po babičkovsku: Měkké těsto a zralé meruňky posypané moučkovým cukrem
5. Doprostřed každého dejte lžíci
tvarohové náplně a lehce ji rozetřete, ne však až ke krajům.
6. Na tvaroh položte vždy
půlku meruňky, řezem nahoru nebo dolů podle zvyku. Já dávám řezem nahoru. Čtverce pak vypadají upraveněji a šťáva zůstane víc uvnitř ovoce.
7. Okraje
listového těsta potřete rozšlehaným vejcem. Po upečení pěkně zezlátnou a čtverce pak vypadají skoro jako z cukrárny, i když jsou hotové za pár minut.
8. Plech dejte do trouby a pečte zhruba
18 až 22 minut. Sledujte hlavně okraje. Když jsou nafouknuté a zlatavé, je hotovo.
9. Po upečení nechte
listové čtverce pár minut odpočinout na plechu, pak je přendejte na mřížku. Ještě vlažné je můžete lehce poprášit moučkovým cukrem. Foto: Cooky. cz, Po upečení necháme čtverce chvíli vychladnout a posypeme moučkovým cukrem.
10. Podávejte je nejlépe v den upečení ke
kávě nebo k odpolednímu čaji. Když něco zbyde, uložte čtverce do chladu a snězte je do druhého dne. Nejlepší jsou ale čerstvé, to je bez debat. Rady a tipy redakce k moučníku z listového těsta a meruněk Pokud máte hodně šťavnaté meruňky, nechte je po rozpůlení chvíli okapat na papírové utěrce. Listové těsto zpracovávejte rychle. Když příliš změkne, hůř se přenáší a v troubě se pak tolik nenafoukne.
Do
tvarohu můžete přidat i trochu nastrouhané citronové kůry, pokud chcete výraznější letní chuť.Chcete-li mít spodek čtverců křehčí a ne vlhký, položte hotové upečené kousky po vytažení z trouby hned na mřížku. Pára tak neudělá své a listové těsto zůstane hezky křupavé.
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