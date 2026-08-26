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Z virtuálních polí mezi skutečné stroje. Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce

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Země živitelka je místem, kam lidé tradičně míří za zemědělskou technikou, hospodářskými zvířaty i novinkami z oboru. Pro jednu skupinu návštěvníků ale znamenala ještě něco navíc. Na českobudějovickém výstavišti se osobně setkali hráči a příznivci Farming Simulatoru, kteří se do té doby znali převážně z internetu, streamů a společného hraní.
Z virtuálních polí mezi skutečné stroje. Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce

Z virtuálních polí mezi skutečné stroje. Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce

Zdroj: Ladislav Macháček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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