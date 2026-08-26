Z virtuálních polí mezi skutečné stroje. Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce

Ještě večer sedí člověk doma před monitorem, sklízí pole, nakládá balíky nebo vybírá nový traktor pro svoji virtuální farmu. O několik hodin později stojí před stejnou značkou stroje ve skutečnosti. Právě takový kontrast nabídla návštěva letošní Země živitelky části komunity kolem hry Farming Simulator.
Pro děti i dospělé bylo zajímavé porovnávat svět, který dobře znají z obrazovek, se skutečnou zemědělskou technikou. Traktory, nářadí a další stroje, které během hraní ovládají volantem, joystickem nebo klávesnicí, najednou získaly skutečné rozměry.
Hráči Farming Simulatoru se setkali na Zemi živitelce
Na monitoru člověk snadno přehlédne, jak vysoké je kolo moderního traktoru, jak mohutná je jeho konstrukce nebo kolik techniky se skrývá kolem závěsného zařízení. Teprve když stojí několik kroků od skutečného stroje, začne vnímat rozdíl mezi herním modelem a několikatunovým pracovním strojem.
Červené „berušky“ už hráči dobře znali
Celý den proto provázelo detailní zkoumání strojů a jejich porovnávání s virtuálními modely. Hráče zajímalo, který detail odpovídá hře, jak ve skutečnosti vypadá kabina nebo jak velká je v reálném životě všemožná zemědělská technika.
Značnou pozornost si pak vysloužily stroje CASE IH. Ty jsou mezi částí hráčské komunity velice oblíbené. Právě traktory této značky pravidelně používají na svých virtuálních farmách a mezi sebou jim s trochou nadsázky říkají „berušky“.
Ve hře člověk vybírá výkon motoru, kola, výbavu nebo nářadí. Na výstavě si mohl stejný stroj prohlédnout ze vzdálenosti několika centimetrů. Právě v takových chvílích bylo asi nejlépe vidět, jak blízko k sobě dnes mohou mít dva zdánlivě rozdílné světy – počítačová hra a skutečné zemědělství.
Značnou pozornost si pak vysloužily stroje CASE IH. Více než jen hra
Farming Simulator pro řadu hráčů dávno není jen hrou, ve které se jezdí s traktorem. Část z nich díky němu začala poznávat jednotlivé značky zemědělské techniky, zajímat se o funkci strojů, způsob obdělávání půdy nebo o to, jak jednotlivé práce skutečně probíhají. U mladších hráčů může být právě hra prvním setkáním se světem, ke kterému by se jinak možná vůbec nedostali. Na výstavišti tak děti z komunity dokázaly překvapit i dospělé tím, jak se ve značkách a zemědělské technice vyznají.
Z přezdívek se stali skuteční lidé
Setkání na Zemi živitelce ale nebylo pouze o technice. Pro řadu účastníků šlo zároveň o první příležitost poznat osobně lidi, se kterými do té doby komunikovali pouze prostřednictvím internetu. Za přezdívkami z komentářů, streamů a společného hraní se najednou objevily skutečné tváře.
Mezi účastníky setkání byli také youtubeři a streameři
ANRO, Venca a Majky, jejichž tvorba je s Farming Simulatorem dlouhodobě spojená. Tentokrát však nebylo podstatné, kdo stojí před kamerou a kdo ji sleduje. Po několika minutách se rozdíl mezi tvůrcem a diváky prakticky vytratil. Společně se procházeli mezi expozicemi, zastavovali se u techniky, debatovali o hrách i skutečném zemědělství a samozřejmě nechybělo ani společné fotografování.
Mezi účastníky setkání byli také youtubeři a streameři ANRO, Venca a Majky, jejichž tvorba je s Farming Simulatorem dlouhodobě spojená. Od hry ke skutečnému zemědělství
Spojení Farming Simulatoru s agrosalonem Země živitelkou přitom dává větší smysl, než by se na první pohled mohlo zdát. Moderní hry už dokážou velmi podrobně zobrazovat konkrétní zemědělské stroje a jejich výrobci se ve virtuálním prostředí objevují pod skutečnými značkami. Hráči tak často znají konkrétní traktory nebo sklízecí stroje dříve, než je vůbec poprvé uvidí naživo.
Výstava pak dokáže udělat přesný opak – převést něco známého z virtuálního světa zpět do reality. Najednou není CASE IH jen položkou v nabídce herního obchodu, ale skutečným traktorem. Kombajn není objektem pohybujícím se po obrazovce, ale strojem, vedle kterého člověk zjistí, jak obrovské zařízení ve skutečnosti je. A virtuální farma přestane být na několik hodin pouze virtuální.