Jedlá soda na dně odpadkového koše dělá víc, než byste čekali. Kdo ji tam dává pravidelně, už nikdy neřeší zápach z kuchyně

Nepříjemný zápach linoucí se z odpadkového koše vás může uhodit do nosu již při vstupu do místnosti a jistě mi dáte za pravdu, že se nejedná o nic přívětivého. Odpadkový koš je jedno z míst v kuchyni, které vyžaduje velmi pravidelnou a pečlivou kontrolu a úklid.
Je to semeniště bakterií a plísní, které zde mají ideální podmínky k množení. Základem všeho je prevence. Jak ovšem odstranit nepříjemný zápach, který může i přetrvávat? Základem prevence je třídění odpadu
Odpadky je dobré třídit a eliminovat tak jejich zápach. Znamená to tedy třídit zvlášť plast, papír a sklo, a dále pak zbytky, které můžete zkompostovat. Další koš by měl být určen na
směsný odpad, který není možné třídit, ani dále zpracovat v kompost. Odpadkový koš byste rozhodně měli poměrně často také umývat teplou vodou a saponátem či mýdlem. Jen tak se zbavíte opravdu veškerého zápachu a také zbytků nečistot a bakterií. Čajový sáček koš provoní
Pokud vyloženě nestíháte a zápach vás ničí, radí web
PrimaNápady nakapat pár kapiček esenciálního oleje na obličejový čajový sáček a ten hodit přímo mezi odpadky. Vůně oleje se během chvilky rozprostře a přebije nepříjemný zápach. Výtečně se hodí například vůně eukalyptu, levandule, máty či citrusů.
Další oblíbenou metodou je použití jedlé sody, která se hravě vypořádá například i se
zápachem z odpadů, jak Chalupáři-Zahrádkáři informovali. Postačí, když na dno odpadkového koše nasypete tenkou vrstvu jedlé sody ještě předtím, než vložíte čistý pytel na odpadky. Podobný účinek má také kůra z citrusů, kterou rovněž můžete dát na dno koše, radí web Útulně. Tu je ale nutné před použitím nechat vysušit, aby nezačala zahnívat. Tableta do myčky se zápachem pomůže
Tablety do myčky si
můžete vyrobit doma sami, jak Chalupáři-Zahrádkáři radili a být zase o krok dál v ekologickém úklidu domácnosti. Použít ale můžete samozřejmě i kupovanou tabletu. Jak na to? Dejte tabletu na dno odpadkového koše a zalijte ji horkou vodou, aby se rozpustila. Nechte takto 30 minut působit a poté slijte a vypláchněte vnitřek čistou vodou. Tableta do myčky pohltí nepříjemné pachy a poradí si také s nečistotami. Zdroj fotografie: Depositphotos Není nic horšího než zápach odpadkového koše v domácnosti. Prevence je základ, ale s puchem se dá vypořádat mnoha způsoby Vyložte spodek koše novinami
Paní Karin N. ze Světlé nad Sázavou má svůj vlastní postup, jak bojovat se zápachem:
„ Zjistila jsem, že se vyplatí investovat do kvalitních odpadkových pytlů , které jsou pevnější, neprotrhnou se a neprosáknou. Pro jistotu ale vždy ještě spodní část odpadkového koše vyložím novinami, které absorbují vlhkost i zápach. Ty pravidelně měním.“
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři