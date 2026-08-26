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Jedlá soda na dně odpadkového koše dělá víc, než byste čekali. Kdo ji tam dává pravidelně, už nikdy neřeší zápach z kuchyně

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Zápach šířící se z odpadkového koše můžete cítit už při vstupu do místnosti. Poradí si s ním čajový sáček, ale i přírodní postupy.
Pokud si chcete pojistit bohatou úrodu plodin na zahradě, pak určitě sáhněte po hnojivech z domácnosti – leckdy využijete i odpad.

Pokud si chcete pojistit bohatou úrodu plodin na zahradě, pak určitě sáhněte po hnojivech z domácnosti – leckdy využijete i odpad.

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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