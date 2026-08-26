Celtic promrhal čtyřgólový náskok a vypadl z Ligy mistrů. Trapné a ubohé, píší skotská média

Čtyřgólový polštář zmizel za necelých sedmdesát minut. Od McGregorova gólu na 1:0 ve 21. minutě, který zdánlivě zpečetil osud dvojzápasu, po Fleckerovu vyrovnávací trefu v nastaveném čase základní hrací doby. Mezi těmito dvěma momenty se odehrál jeden z nejextrémnějších kolapsů, jaké evropské poháry pamatují. A zpětně se ukazuje, že varování přišla už v Glasgow.
Falešný klid z prvního zápasu
Celtic vyhrál domácí zápas 19. srpna 3:0. Výsledek vypadal suverénně. Herní obraz ne. Oficiální report LASK po utkání v Glasgow popisuje odvážný výkon rakouského týmu, neuznané góly a řadu šancí, které zůstaly nevyužité. Porážka 0:3 byla pro hosty krutá, a právě ta krutost dala Celticu falešný pocit kontroly.
Skóre zakrylo problémy, které se v odvetě vrátily s úroky. Střed hřiště Celticu nedokázal v Glasgow udržet tempo po celých devadesát minut, defenzivní přechody byly pomalé. Jenže tři góly takové detaily spolehlivě přehlušily.
69 minut, které všechno smazaly
V Linci to zpočátku vypadalo na formalitu. Callum McGregor ve 21. minutě zvýšil celkový součet na 4:0. LASK potřeboval pět gólů. Pak přišla chyba v rozehrávce a ve 32. minutě první trhlina.
- 32′ LASK snižuje na 1:1, součet 4:1
- 48′ hned po přestávce 2:1, součet 4:2
- 58′ rána zpoza vápna na 3:1, součet 4:3
- 90′ Flecker vyrovnává celkový součet na 4:4, prodloužení
Po pauze byl Celtic podle dat z FotMob prakticky neexistující útočná síla. Čtyřicet střel LASK proti hrstce pokusů hostů, očekávané góly 4,81 ku 0,54. Nešlo o zázračnou efektivitu domácích, šlo o totální herní dominanci.
Daňkův otisk v prodloužení
V 99. minutě poslal trenér Kühbauer na hřiště Kryštofa Daňka. Český záložník potřeboval deset minut, aby se zapsal do příběhu. Ve 109. minutě převzal míč po zisku, posunul ho na Adenirana a ten zpoza vápna skóroval na 5:1, celkově 5:4 pro LASK. Postupový gól.
Daněk navíc ve 114. minutě vybojoval penaltu, kterou Adeniran neproměnil. Na konečném výsledku to už nic nezměnilo. Pro celý dvojzápas nebyl dominantní postavou; v Glasgow nastoupil v základu a střídal v 65. minutě při porážce 0:3. Ale pro rozhodující okamžik byl klíčový.
Historická rarita a tvrdé důsledky
UEFA řadí obraty přes čtyřgólové manko ve vyřazovacích fázích Ligy mistrů mezi krajní výjimky. Barcelona proti PSG v sezoně 2016/17 byla prvním týmem, který v Champions League takový deficit otočil. LASK se teď zařadil do stejné kategorie, z pozice rakouského klubu, který dosud v ligové fázi LM nikdy nehrál.
Pro Celtic jde o druhou kvalifikační katastrofu v řadě. O rok dříve vypadl s Kairatem Almaty na penalty po dvou bezgólových zápasech. Naposledy úspěšně prošel kvalifikací v sezoně 2017/18. Pět vyřazení od té doby.
Finanční dopad? Guardian odhadl ztrátu minimálně 500 milionů korun oproti účasti v ligové fázi LM. Poslední výroční zpráva Celticu ukazuje tržby přes 4,3 miliardy korun a hotovost kolem 2,3 miliardy; nejde o existenční ohrožení, ale o výrazný zásek do rozpočtového komfortu. Celtic místo Champions League zamíří do ligové fáze Evropské ligy.
Co řekli ti, kteří to prožili
Kapitán McGregor nešetřil sebe ani spoluhráče: tým byl podle něj pasivní, „vypadal vyděšeně“ a dostal přesně to, co si zasloužil. Trenér Martin O’Neill převzal plnou odpovědnost a označil večer za jeden z nejbolestivějších ve své celticovské éře. Zároveň přiznal, že mužstvo je „na hony daleko od hotového produktu“.
Trenér LASK Kühbauer po zápase řekl, že po gólu na 2:1 cítil v týmu „brutální impuls“ a že v prodloužení byli jeho hráči fyzicky jednoznačně lepší. Podle nás přesně tohle odhalilo jádro problému: Celtic neprohrál jedním zkratem, ale souběhem psychického zlomu, propadlého středu hřiště a ztráty intenzity, která se táhla celým dvojzápasem, jen ji v Glasgow zakryl výsledek.
Raiffeisen Arena v Linci viděla něco, co se v evropských pohárech stává jednou za dekádu. Pro LASK historický průlom. Pro Celtic večer, který bude bolet ještě dlouho.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner