Hotelové uklízečky sypou na koberce dvě přísady z kuchyně. Po 30 minutách voní celý byt týdny

Začněte tím, že koberec venku pořádně vyklepete nebo uvnitř důkladně vysajete, abyste odstranili všechny povrchové nečistoty a prach. Pro dosažení optimálních výsledků vysajte obě strany koberce, abyste se zbavili hluboko usazených nečistot.
Ošetření odolných skvrn octem
Ocet je vynikající přírodní čisticí prostředek díky svým antibakteriálním vlastnostem a kyselé povaze, která pomáhá odstraňovat skvrny. V lahvi s rozprašovačem nebo malém kbelíku proto
smíchejte stejné díly octa a vody, jak radí web HomeMadeSimple. Tento roztok bývá účinný na většinu typů skvrn, ale je dostatečně jemný, aby nepoškodil vlákna koberce. Namočte houbu nebo měkký hadřík do roztoku a znečištěná místa jemně vydrhněte. Zdroj fotografie: Depositphotos Udržování čistoty a svěžesti koberců může změnit atmosféru domova, ale jejich údržba je často časově náročná.
Po vydrhnutí otřete skvrnu čistým vlhkým hadříkem (stačí jen tak, abyste odstranili přebytečný ocet). Nakonec nechte koberec zcela vyschnout (ideálně jej vyvěste venku nebo do dobře větraného prostoru). Než ho vrátíte zpět, přesvědčte se, že je dokonale suchý.
Suché osvěžení pomocí jedlé sody a skořice
Jakmile je koberec zbaven skvrn a suchý, je čas dodat mu svěží vůni, která vydrží několik týdnů. Pomůže vám s tím
směs jedlé sody a skořicového prášku, která koberec podle stránek RealSimple nejen deodorizuje, ale také po sobě zanechává příjemnou vůni, která naplní celou místnost. Tato směs se snadno připravuje a vyžaduje pouze dvě přísady: Jedlá soda: Ta pomáhá absorbovat přetrvávající pachy zachycené ve vláknech koberce. Skořicový prášek: Dodává teplou, příjemnou vůni a má mírné antibakteriální účinky. Zdroj fotografie: Pixabay Trik hotelových uklízeček: Posypte tím koberce a provoníte celý dům.
Smíchejte 1 šálek jedlé sody s 1-2 lžičkami skořicového prášku. Množství skořice upravte podle toho, jak silnou vůni chcete mít. Důkladně promíchejte, abyste zajistili rovnoměrné rozložení. Vše poté hojně nasypte na koberec.
Pomocí rukou nebo měkkého kartáče ji rozetřete po celém povrchu a ujistěte se, že pokrývá koberec opravdu všude. Směs nechte na koberci působit 15-30 minut. Pak už zbývá koberec jen vyluxovat. Uvidíte, že zůstane krásně provoněný na dlouhé týdny. A redakce adbz nedá dopustit ani na mouku a hřebíček.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková