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Stačí trik a připojíte se k cizí Wi-Fi bez zadání hesla za 2 sekundy. Funguje to na iPhonu i Androidu

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Stačí namířit fotoaparát na QR kód a telefon se připojí k Wi-Fi sám. Heslo nezadáváte, celý proces trvá pár sekund.
Mobil, nastavení, Wi-Fi spojení

Mobil, nastavení, Wi-Fi spojení

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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