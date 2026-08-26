Stačí trik a připojíte se k cizí Wi-Fi bez zadání hesla za 2 sekundy. Funguje to na iPhonu i Androidu

Žádný hack, žádné prolomení cizí sítě. Ten „trik“ je ve skutečnosti vestavěná funkce každého moderního telefonu, ať už máte iPhone, Samsung, Pixel nebo Xiaomi. Wi-Fi QR kód v sobě nese název sítě, typ zabezpečení i heslo. Telefon ho naskenuje, rozluští a rovnou nabídne připojení. Vy jen klepnete na potvrzení. Celé to zabere tolik času, kolik potřebujete k namíření kamery, v ideálním případě opravdu dvě sekundy. Důležitá podmínka: QR kód vám musí někdo poskytnout. Majitel sítě, recepční v hotelu, obsluha kavárny. „Cizí Wi-Fi“ tu neznamená libovolnou zamčenou síť kolem vás, ale síť někoho jiného, ke které dostanete legitimní přístup.
Jak to funguje na iPhonu
Apple nabízí dvě cesty. První je univerzální: otevřete aplikaci Kamera (nebo funkci Scan Code v Ovládacím centru), namíříte na Wi-Fi QR kód a klepnete na oznámení, které se objeví. Hotovo, podle Apple Support stačí doslova tři kroky.
Druhá cesta je exkluzivita ekosystému Apple. Pokud se kamarád s iPhonem nebo Macem už na síť připojil, jeho zařízení vám může heslo předat přímo, bez QR kódu a bez diktování. Stačí, aby obě zařízení měla zapnuté Wi-Fi a Bluetooth, byla blízko sebe a vy jste byli navzájem uložení v Kontaktech. Technicky to běží přes mechanismus využívající Bluetooth Low Energy, jak popisuje Apple Security Guide. Od iOS 26 navíc iPhone umí u připojené sítě přímo zobrazit vlastní QR kód volbou „Show Network QR Code“, takže ho můžete vygenerovat i pro svou domácí síť a vytisknout na lednici.
Jak to funguje na Androidu
Princip je stejný, liší se jen cesta v menu:
- Pixel: Otevřete Kameru nebo Google Lens, naskenujete QR kód a potvrdíte. Žádná další aplikace není potřeba. Chcete-li sdílet vlastní síť, jděte do Nastavení → Síť a internet → Internet → detail sítě → Sdílet.
- Samsung: Ve Wi-Fi nastavení najdete přímo ikonu QR kódu pro sdílení připojení. Samsung navíc umí detekovat podezřelé sítě.
- Xiaomi: Postup je obdobný, ale názvy položek se mohou lišit podle modelu a verze HyperOS. Xiaomi navíc nabízí funkci Touch to share pro sdílení Wi-Fi hesel mezi svými telefony. Dokumentace Xiaomi popisuje připojení přes QR jako „téměř okamžité“.
Společný jmenovatel: žádný z těchto postupů nevyžaduje stahování aplikace třetí strany.
Kdy dvě sekundy nestačí
Tady je háček, o kterém se málokdy mluví. Dvousekundový sken funguje bez dalších kroků u běžných WPA/WPA2 sítí: domácí router, hotelový pokoj, kancelář. Jenže spousta veřejných Wi-Fi v kavárnách, na letištích nebo v nákupních centrech používá takzvaný captive portál. To znamená, že i po úspěšném naskenování QR kódu vás čeká ještě přihlašovací stránka v prohlížeči: zadání e-mailu, souhlas s podmínkami, někdy i platba. Xiaomi ve své dokumentaci přímo uvádí, že sdílení veřejných sítí s webovou autentizací není podporované.
V Česku se praxe liší podnik od podniku. Třeba Hotel Štekl má ve svém průvodci pro hosty přímo Wi-Fi QR kód, takže sken opravdu stačí. Naproti tomu Hotel Atlantis nebo pražský Domus Balthasar uvádějí název sítě a heslo klasicky textově, tam si ho budete opisovat postaru.
Co je uvnitř QR kódu a je to bezpečné
Wi-Fi QR kód obsahuje jednoduchý textový řetězec ve formátu WIFI:T:WPA;S:názevSítě;P:heslo;;. Nic víc, nic míň. Kdo ho naskenuje, získá stejné údaje, jako kdybyste mu heslo nadiktovali. Proto Xiaomi výslovně doporučuje sdílet QR jen s důvěryhodnými lidmi.
Samotné připojení přes QR není nebezpečnější než ruční zadání hesla, je spíš pohodlnější, protože odpadá riziko překlepu a potřeba heslo říkat nahlas. Bezpečnost ale určuje hlavně síť samotná. Podle FTC je veřejná Wi-Fi dnes často použitelná díky rozšířenému HTTPS šifrování, ale stále platí základní pravidla: kontrolovat, že se připojujete ke správné síti (ověřte název u personálu), hlídat HTTPS v prohlížeči a na veřejných sítích zvážit VPN. U Pixelů je VPN dostupná prostřednictvím systému Google One VPN pouze u podporovaných modelů a tarifů, takže nejde obecně říct, že je vestavěná u všech Pixelů 7 a novějších.
Jak zabránit automatickému připojování
Po naskenování QR kódu si telefon síť uloží a příště se k ní může připojit automaticky. To je pohodlné u domácí sítě, ale u náhodné kavárny to nechcete. Vypnutí je jednoduché:
- iPhone: Nastavení → Wi-Fi → Upravit → detail sítě → vypnout Automatické připojení, nebo rovnou Zapomenout tuto síť.
- Android / Pixel: V nastavení Wi-Fi u dané sítě zvolte Zapomenout. Pixel má navíc v pokročilých síťových preferencích volby pro automatické připojování k veřejným sítím.
- Xiaomi: U některých modelů najdete přepínač „Připojovat automaticky“ přímo u konkrétní sítě, případně klasické Zapomenout síť.
Nejrychlejší Wi-Fi připojení je to, které nevyžaduje ani jedno klepnutí navíc. Stačí QR kód na správném místě a telefon, který ho umí přečíst. A ten dnes umí prakticky každý moderní smartphone.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík