Jen na vlastní riziko: ChatGPT teď umí číst a odpovídat na vaše zprávy v iMessage. Experti bijí na poplach kvůli soukromí

Od 20. srpna 2026 si uživatelé desktopové aplikace ChatGPT na macOS mohou nainstalovat plugin Apple Messages. Ten funguje v režimech Work a Codex a umožňuje umělé inteligenci pracovat s obsahem aplikace Messages, tedy s iMessage, SMS i RCS konverzacemi. ChatGPT dokáže zprávy číst, prohledávat historii, vytvářet shrnutí, navrhovat odpovědi a po schválení uživatelem je i odeslat. Funkce není zapnutá automaticky; vyžaduje ruční instalaci pluginu a udělení několika systémových oprávnění. Právě tato oprávnění ale vyvolala vlnu kritiky ze strany bezpečnostních komentátorů. Bloomberg Law otevřeně píše o vážných obavách o soukromí, protože jeden účastník konverzace tím fakticky zpřístupní AI celé vlákno, včetně zpráv druhé strany, která o tom nemusí vědět.
Koho se to týká a co přesně plugin umí
Nejde o funkci pro každého majitele iPhonu. Plugin je dostupný výhradně v desktopové aplikaci ChatGPT pro macOS na počítačích s čipem Apple Silicon a pouze v režimech Work a Codex, nikoli v běžném chatovacím okně. Podle oficiální dokumentace OpenAI je k dispozici na všech cenových plánech, ale technické podmínky výrazně zužují okruh uživatelů. Česko přitom patří mezi podporované země, takže kdo podmínky splní, může plugin aktivovat i u nás.
Co konkrétně ChatGPT po instalaci zvládne:
- Číst a prohledávat celou historii konverzací v Messages na Macu
- Vytvářet shrnutí dlouhých vláken
- Navrhovat odpovědi a po schválení je odeslat jménem uživatele
- Pracovat s kontakty a vyhledávat konkrétní chaty podle osoby nebo tématu
V nastavení musí uživatel každé odeslání zprávy znovu potvrdit. OpenAI ale samo upozorňuje na riziko: pokud uživatel nastaví konkrétní chat na „Vždy povoleno odeslat“ nebo udělí plný přístup, potvrzovací krok odpadá.
Proč experti bijí na poplach
Jádro problému neleží v tom, že by plugin fungoval skrytě. Leží v tom, co otevírá. Aby ChatGPT mohl pracovat s Messages, potřebuje na macOS několik hlubokých oprávnění:
- Full Disk Access – přístup ke všem souborům na disku, včetně dat jiných aplikací, jako jsou Mail nebo Safari
- Accessibility – možnost spouštět skripty a systémové příkazy pro ovládání Macu
- Automation – právo ovládat jiné aplikace, v tomto případě Messages prostřednictvím AppleScriptu
- Kontakty – přístup k adresáři
Podle MacRumors plugin stojí na AppleScriptu a systémových oprávněních, nikoli na nějakém speciálním API od Applu. Zapojení Applu do vývoje pluginu není veřejně doložené. To znamená, že OpenAI si přístup k Messages vyřešilo vlastní cestou přes standardní mechanismy macOS a uživatel mu k tomu sám otevírá dveře.
Největší obava bezpečnostních komentátorů se netýká toho, že si někdo nechá shrnout vlastní konverzaci. Týká se toho, že jeden účastník chatu tím zpřístupní AI kompletní vlákno včetně zpráv druhé strany, která nad tím nemá žádnou kontrolu ani nemusí být o zpracování informována.
Co se děje s obsahem vašich zpráv
Oficiální dokumentace potvrzuje, že plugin běží lokálně na Macu a pracuje s místní aplikací Messages. Otázkou ale je, co se s vytaženým obsahem děje dál. Obecná pravidla OpenAI říkají, že obsah použitý v konverzaci s ChatGPT se stává součástí historie chatu a může být využit ke zlepšování modelů, pokud uživatel nevypne nastavení „Improve the model for everyone“ nebo nepoužije režim Temporary Chat, který se k trénování nepoužívá. Samostatný technický popis datového toku specificky pro plugin Apple Messages v otevřené dokumentaci chybí. Jinými slovy: lokální je přístup k Messages, ale v jakém rozsahu se vytažený obsah přenáší ke cloudovému zpracování, není veřejně popsáno.
Jak plugin zkontrolovat a vypnout
Pokud chcete ověřit, zda máte plugin aktivní, nebo jej chcete odstranit, postup má tři vrstvy:
- V desktopové aplikaci ChatGPT otevřete sekci Pluginy a zkontrolujte, zda je Apple Messages nainstalovaný. Pokud ano, zvolte „Odinstalovat plugin“.
- V Nastavení → Využití počítače → Spravovat vedle Zprávy zkontrolujte všechny chaty ze seznamu „Vždy povoleno odesílat“.
- V Nastavení systému macOS → Soukromí a zabezpečení odeberte aplikaci ChatGPT oprávnění Úplný přístup k disku, Přístupnost, Automatizace a Kontakty.
Třetí krok je nejdůležitější. Samotné odinstalování pluginu nemusí odebrat systémová oprávnění, která jste aplikaci už udělili.
Srovnání s Windows Recall: jiný záběr, jiné riziko
Nabízí se paralela s Windows Recall od Microsoftu, který čelil podobné kritice. Recall periodicky snímá obrazovku a ukládá snímky lokálně; Microsoft uvádí, že data nesdílí se třetími stranami. Plugin ChatGPT pro Messages má užší záběr, nesnímá vše, co vidíte na monitoru. Je ale akčnější: cíleně čte konkrétní komunikační aplikaci a umí za vás odesílat zprávy. Recall je plošný lokální archiv. Plugin od OpenAI je cílený zásah do jedné z nejintimnějších datových vrstev na vašem počítači.
Zprávy na Macu většina uživatelů vnímá jako soukromý prostor. Plugin z něj dělá datový zdroj pro AI, dobrovolně a po několika kliknutích, ale s důsledky, které sahají dál než k jednomu shrnutí konverzace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík