Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Jen na vlastní riziko: ChatGPT teď umí číst a odpovídat na vaše zprávy v iMessage. Experti bijí na poplach kvůli soukromí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
OpenAI spustil plugin, který dává ChatGPT přístup ke zprávám v aplikaci Messages na Macu, včetně možnosti je číst, prohledávat a odesílat.
Android telefon, AI, chatGPT komunikace

Android telefon, AI, chatGPT komunikace

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z Mobify.cz
Stačí trik a připojíte se k cizí Wi-Fi bez zadání hesla za 2 sekundy. Funguje to na iPhonu i Androidu
Stačí trik a připojíte se k cizí Wi-Fi bez zadání hesla za 2 sekundy. Funguje to na iPhonu i Androidu
Dejte pozor na podvody na Vinted. Přijde vám reklamace a vy ztratíte peníze, aniž byste se mohli bránit
Dejte pozor na podvody na Vinted. Přijde vám reklamace a vy ztratíte peníze, aniž byste se mohli bránit

Stačí jeden plyšák, pár fotografií upravených AI a dvě minuty reklamace. Prodejce přijde o zboží i o peníze...

„Vaše předplatné Amazon Prime bylo aktivováno.“ Neklikejte na e-mail, chtějí vám ukrást údaje o platební kartě
„Vaše předplatné Amazon Prime bylo aktivováno.“ Neklikejte na e-mail, chtějí vám ukrást údaje o platební kartě

Polský CERT varuje před phishingovou kampaní, která se opakovaně vrací a cílí na uživatele Amazonu falešným...

Přichází průlomové baterie, dieselové motory mají důvod k obavám. Elektromobil ujede 1 000 km bez nabíjení
Přichází průlomové baterie, dieselové motory mají důvod k obavám. Elektromobil ujede 1 000 km bez nabíjení

Čínský gigant oznámil vývoj solid-state baterií s hustotou energie až 500 Wh/kg, téměř dvojnásobek oproti...

Google přidal do Androidu 17 funkci, která vás před otevřením aplikace na 10 sekund zastaví. Má to ale háček
Google přidal do Androidu 17 funkci, která vás před otevřením aplikace na 10 sekund zastaví. Má to ale háček

Google v Androidu 17 představil funkci Pause Point, která před spuštěním vybraných aplikací vloží...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.