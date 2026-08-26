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Liberecký kraj chce dostat Ještěd na seznam UNESCO a spustit jeho rekonstrukci

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Liberecký kraj se rozhodl usilovat o prestižní mezinárodní uznání jedné z nejslavnějších českých staveb. Zastupitelé na úterním zasedání odsouhlasili, že kraj požádá Ministerstvo kultury…
Ještěd

Ještěd

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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