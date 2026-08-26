Na dovolenou jsem odjela na dva týdny a záhon zůstal zelený. Stačily mi tři PET lahve zakopané do země za pár korun

Udržovat kvetoucí a svěží zahradu v horkých letních měsících může být náročné, a to zvláště když jste na dovolené nebo vás o čas okrádají jiné povinnosti. Pravidelné zalévání rostlin je však pro jejich pohodu zásadní – proto byste jim měli opatřit šikovného pomocníka.
Vytvoření zavlažovacího systému z PET lahví
Jde o snadný, levný a ekologický způsob, jak zajistit, aby vaše rostliny zůstaly zdravé a spokojené. Pro začátek budete potřebovat prázdné PET lahve –
nejlépe ty od minerální vody, protože jsou pevné a snadno se s nimi pracuje. Odstraňte z lahví veškeré etikety a důkladně je vypláchněte čistou vodou, aby na nich nezůstaly zbytky chemikálií.
Pomocí ostrého nože nebo nůžek opatrně odřízněte dno PET lahve. To bude sloužit jako zásobník na vodu. Poté vytvořte v uzávěru láhve několik malých otvorů. Tyto otvory umožní vodě postupně pronikat do půdy a zajistit rostlinám prostřednictvím
kapkové závlahy stálý a kontrolovaný přísun vody. Zdroj fotografie: Depositphotos Instalace zavlažovacího systému
Zvolte místo, kde chcete rostlinu zalévat, a připravenou PET láhev zakopejte do země vedle ní. Ujistěte se, že je odříznuté dno láhve
těsně nad úrovní půdy – to zajistí jeho snadné doplňování. Tento postup můžete opakovat u každé rostliny na záhonu – anebo do zeminy jednoduše zakopejte větší nádoby, které zvládnou vláhou zásobovat více vysazených exemplářů.
Jakmile je PET láhev zahrabaná v záhonu, můžete ji naplnit vodou. Voda pak bude otvory postupně prokapávat do půdy a zajišťovat tak stálý přísun vláhy ke kořenům rostlin. Kořeny budou přijímat přesně tolik vody, kolik potřebují, což jim zajistí optimální růst a zdraví.
Výhody zavlažovacího systému z PET lahví
Tento způsob zavlažování šetří vodu tím, že ji dodává přímo ke kořenům rostlin, a snižuje tak její plýtvání odpařováním nebo odtokem. Navíc se již nebudete muset starat o každodenní zalévání rostlin. Je to skvělé
řešení pro zaneprázdněné zahrádkáře nebo ty, kteří se chystají na dovolenou. Tento způsob zavlažování také nejenže udržuje rostliny hydratované, ale také pomáhá snižovat počet slimáků a plžů, kteří mají tendenci hodovat na vašich rostlinách. Ty totiž lákají vlhké záhony, ovšem vláhu pod povrchem půdy jednoduše nezaregistrují.
A opětovným použitím PET lahví také samozřejmě přispíváte k recyklaci a snižujete množství plastového odpadu. Domácí zavlažovací systém z PET lahví je zkrátka a dobře opravdu praktickým a udržitelným řešením, které dokáže vaši
zahradu udržet v dobrém stavu i během prázdnin. Díky tomuto kutilskému řešení však zároveň šetříte vodu, čas i námahu a zároveň zajistíte svým milovaným rostlinám péči, kterou si zaslouží. A vyzkoušet můžete i samozalévač rostlin: jednoduchý zavlažovací systém z PET lahví.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři