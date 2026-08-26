Čeferin popsal dvě možnosti konce Infantina v čele FIFA. Evropské svazy prý nejsou na prodej ani za miliony

Dvě možnosti, žádná třetí
Za osobním soubojem dvou nejmocnějších mužů evropského a světového fotbalu stojí spor mnohem hlubší. Jde o to, jestli FIFA zůstane organizací 211 členských svazů, nebo jestli se komerční hodnota mistrovství světa přesune do struktury otevřené soukromým investorům. Právě letošní léto ukázalo, že odpověď na tuto otázku rozdělila fotbalový svět do dvou bloků, a žádný z nich zatím nemá dost hlasů na jistotu.
Miliardový plán, který zapálil rozbušku
Všechno začalo projektem FIFA Forward Enterprise. Infantino chtěl převést komerční a eventové operace FIFA do dceřiné společnosti, do níž by vstoupili soukromí investoři. Podle agentury AP se firma oceňovala na zhruba 480 miliard korun, investoři měli přinést až 100 miliard korun a na poradenské straně figurovala J.P. Morgan i jméno Joshuy Kushnera. Nebyl to přitom Infantinův první pokus: už v roce 2018 prosazoval tajný balík se SoftBank za 600 miliard korun na nové globální soutěže. Tehdy neuspěl.
Tentokrát FIFA projekt zabalila do štědré nabídky pro členské svazy. Každý z 211 svazů měl v cyklu 2027–2030 dostat 20 milionů dolarů z programu FIFA Forward, víc než dvojnásobek dosavadních osmi milionů. K tomu dalších 20 milionů dolarů volitelně přes program Fast Forward. Čtyřicet milionů dolarů na svaz. Pro malé země lákavá částka. UEFA ale nabídku přečetla jinak: jako ultimátum. Podpořte plán, nebo o peníze přijdete.
Koalice, která řekla ne
Odpor se zformoval překvapivě rychle. Během tří dnů na přelomu července a srpna 2026 se veřejně postavily proti projektu tři ze šesti konfederací:
- UEFA – 30. července vydala společné prohlášení všech 55 členských asociací s formulací „The World Cup is not for sale“ a pohrozila neúčastí v soutěžích FIFA.
- CONCACAF – tentýž den odmítl návrh i severoamerický blok 41 asociací, kritizoval krátký termín i netransparentní proces.
- AFC – 31. července se asijská konfederace přidala po bok Evropy a Severní Ameriky.
O deset dní později, 10. srpna, podepsali šéfové všech tří konfederací (Čeferin, Victor Montagliani a šejk Salmán bin Ibráhím Ál Chalífa) otevřený dopis, v němž Infantina obvinili z „podvodu“ a „porušení důvěry“. Spor tím přešel od odporu proti konkrétnímu projektu k přímému útoku na styl vedení.
FIFA projekt 31. července stáhla. Ale stažení plánu spor neukončilo. UEFA v reakci uvítala ústup, zároveň ale dál mluvila o tajných schématech a vyžadovala odpovědnost.
Infantinova obrana: Afrika a Jižní Amerika
Bylo by chybou číst letní krizi jako hotový konec. Infantino má pořád silné zázemí. Africká konfederace CAF ho 29. dubna 2026 jednomyslně podpořila pro volby 2027–2031. A 6. srpna, tedy týden po skandálu kolem FFE, výkonný výbor CAF podporu znovu jednomyslně potvrdil. Padesát čtyři afrických hlasů. To není málo.
V Jižní Americe je situace opatrnější, ale směr je podobný. Rada CONMEBOL mu v dubnu vyjádřila jednomyslnou podporu a argentinský svaz AFA se za něj veřejně postavil i 6. srpna, přestože uznal, že FFE vyvolal „velké pochybnosti“.
Čeferin tedy vede koalici tří konfederací, Infantino drží dvě. Šestá, OFC s jedenácti hlasy z Oceánie, se veřejně jednoznačně nevyjádřila. Matematika kongresu FIFA je prostá: kdo získá většinu z 211 hlasů, vyhraje. A v tuto chvíli ani jedna strana nemá jistotu.
Česko mezi dvěma mlýnskými kameny
Zajímavou pozici zaujal český fotbal. Předseda FAČR David Trunda 29. července, ve stejný den, kdy UEFA chystala svůj ostrý statement, řekl Sky News, že v Infantinově plánu vidí „pragmatické výhody“ a pozitivní dopad pro český fotbal. Zmínil úzkou spolupráci s FIFA a dodal, že návrh má řešit výkonný výbor 11. srpna. Veřejně jednoznačné usnesení FAČR po tomto zasedání ale v dostupných zdrojích chybí. Český svaz tak měl v létě k Infantinovu plánu vstřícnější tón než jádro UEFA, jeho finální volební postoj ale zůstává nedoložený.
Vyzvatel bez jména
Čeferin v podcastu přiznal, že protikandidáta zatím nemá. Na přímý dotaz ohledně Nassera Al-Chelaifiho, šéfa Paris Saint-Germain a předsedy Evropské klubové asociace, odpověděl, že o jeho kandidatuře pochybuje, a že mu sám Nasser řekl, že zájem nemá. Logickými figurami protivládního bloku by mohli být Montagliani nebo šejk Salmán; oba spolupodepsali srpnový dopis. To ale není kandidatura, jen čtení mapy sil.
Proč sám nechce? Uvedl dva důvody: má rád práci v UEFA a po ní si chce „trochu užívat života“. A hlavně: bez osobní ambice na křeslo FIFA má jeho kritika podle vlastních slov vyšší věrohodnost.
Volba proběhne 18. března 2027 na 77. kongresu FIFA v Rabatu. Do té doby zbývá necelých sedm měsíců. Dost času na to, aby se jméno vyzyvatele objevilo. Málo času na to, aby se koalice tří konfederací rozpadla. Tohle není spor o ego dvou funkcionářů, je to referendum o tom, komu bude patřit mistrovství světa.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář