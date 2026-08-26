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Čeferin popsal dvě možnosti konce Infantina v čele FIFA. Evropské svazy prý nejsou na prodej ani za miliony

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Aleksandar Čeferin v podcastu The Rest Is Politics: Leading pojmenoval jen dvě varianty budoucnosti Gianniho Infantina: buď sám uzná, že ztratil podporu svazů, hráčů i fanoušků, a odstoupí, nebo půjde v březnu 2027 do voleb proti reálnému protikandidátovi. Disciplinární ani etickou cestu nezmínil. Sám kandidovat odmítl, a právě v tom vidí svou sílu: kdo nechce křeslo, může kritizovat ostřeji.
Čeferin popsal dvě možnosti konce Infantina v čele FIFA. Evropské svazy prý nejsou na prodej ani za miliony

Čeferin popsal dvě možnosti konce Infantina v čele FIFA. Evropské svazy prý nejsou na prodej ani za miliony

Zdroj: UEFA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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