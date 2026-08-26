Šádek byl v české lize obávanou alfou. V Plzni pod novým majitelem ale ztratil výlučnou pozici a musí se přizpůsobit

18. března 2021 se Šádek stal jediným držitelem akcií plzeňského klubu. Byl předsedou představenstva, generálním ředitelem a zároveň vlastníkem, tři role v jednom člověku, kombinace v českém fotbale mimořádně vzácná. Trenéry odvolával a jmenoval osobně, přestupovou politiku určoval sám, zasedal v Ligovém výboru LFA i v pracovní skupině FAČR pro výběr reprezentačního trenéra. Kdo chtěl v české lize něco vyjednat s Plzní, musel projít přes něj. Ta éra skončila. Ne odchodem, ne vyhazovem, ale příchodem člověka, který si koupil většinu a přepsal pravidla hry.
Od jediného vlastníka k menšinovému akcionáři
Chronologie je přesná a rychlá. Šádek držel stoprocentní kontrolu od března 2021 do 30. června 2023, kdy do klubu vstoupila společnost FCVP GmbH jako nový většinový vlastník. Šádek si ponechal menšinový podíl a zůstal v čele exekutivy, ale poprvé v historii svého působení v Plzni musel přiznat: „Rozhodovat budou představenstvo a akcionáři společně.“ Řekl to na tiskové konferenci v červenci 2023 a znělo to jako diplomatická fráze. Nebyla.
O necelé dva a půl roku později přišla druhá, daleko razantnější vlna. Kupní smlouvu s Palatua a.s., stoprocentní dceřinou společností Michala Strnada, podepsali 25. září 2025. ÚOHS potvrdil spojení s právní mocí 6. listopadu 2025. Palatua získala 51,75 procenta základního kapitálu a hlasovacích práv, a s nimi přímou výlučnou kontrolu nad klubem. 13. listopadu 2025 Viktoria představila nové složení vedení. Celý proces trval necelých sedm týdnů.
Co se změnilo v pravidlech
Nejde jen o jméno na akciích. 12. listopadu 2025 se změnily stanovy společnosti. Představenstvo se rozšířilo a hlavně: za klub nově musí jednat vždy dva členové společně, z nichž jeden musí být předseda. Dříve mohl Šádek podepisovat sám. Teď ne.
Strategii a rozpočet schvaluje majitel. Šádek to sám potvrdil v rozhovoru na klubovém webu 11. srpna 2026, když popisoval rozdělení kompetencí: sportovní rozhodnutí (trenéři, hráči, přestupy) zůstávají v jeho gesci, ale v rámci rozpočtu a strategie, které nastavuje vlastník. Prakticky to znamená, že může navrhnout posilu, ale nemůže ji koupit bez souhlasu.
Vedle něj dnes sedí v představenstvu Marek Šmrha jako zástupce majitele, Viktor Legát pro finance a reporting a Martin Dellenbach. Dozorčí radu tvoří Jan Nekola, David Vaněk a Jaromír Hamouz. V červnu 2026 klub přidal ještě dvě specializované pozice, finančního ředitele Tomáše Baladu a obchodního ředitele Ondřeje Šnaidaufa. Sportovní úsek vede Martin Vozábal. Struktura, která dříve neexistovala.
Silný muž, ne jediný muž
Šádkova historie v Plzni sahá hlouběji, než si většina fanoušků uvědomuje. Už v dubnu 2008, tehdy jako sportovní manažer, veřejně vysvětloval odvolání trenéra Stanislava Levého. V listopadu 2013 oznámil konec éry Pavla Vrby. V roce 2015 řídil výměnu po Miroslavu Koubkovi. Pokaždé to byl on, kdo stál před kamerami a nesl odpovědnost za nepopulární rozhodnutí. Tahle ochota dělat tvrdé řezy, a stát si za nimi, mu vybudovala pověst, která přesahovala hranice Plzně.
Strnad při vstupu do klubu výslovně mluvil o kontinuitě a plné důvěře v Šádka. Žádný liberecký scénář, kde Ondřej Kania v dubnu 2024 okamžitě odvolal celé vedení a dosadil vlastní lidi. Žádný brněnský restart, kde OneCap komunikoval pětiletý plán od nuly. Plzeňský model je někde mezi: personální kontinuita nahoře, ale zásadní přestavba rozhodovacích mechanismů pod povrchem.
Co to znamená pro hřiště
Dva body z prvních tří ligových kol sezony 2026/27. Šádek po nich mluvil o velké nespokojenosti a přebíral plnou odpovědnost za sportovní řízení. Silnější kapitál a širší management mohou zlepšit stabilitu a plánování, ale body se nevyhrávají v zasedačce představenstva. Klub v létě 2026 zapojoval hráče z akademie, kádrové pohyby komunikoval sportovní ředitel Vozábal, přestupová politika se posouvala od intuitivního modelu jednoho muže k systému ukotvenému v datech a rozpočtu.
Podle nás je tohle nejpodstatnější změna, kterou Plzeň za poslední roky prošla. Ne proto, že by Šádek ztratil funkci, nezískal ani výpověď, ani degradaci. Ztratil monopol. A v českém fotbale, kde kluby tradičně stojí a padají s jedním člověkem, je tohle experiment, který stojí za sledování.
Šádek pořád sedí v kanceláři na Štruncových sadech, pořád volá trenérovi, pořád řeší přestupy. Jen už při tom musí počítat s tím, že vedle něj sedí někdo, kdo drží většinu akcií, a kdo může říct ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle