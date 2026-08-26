Hvězdu Chelsea vypískal celý stadion soupeře. Angličtí fanoušci mu neodpustili, co jim provedl na mistrovství světa

Stadion, který nezapomněl
Na Stamford Bridge proti Realu Sociedad o týden dříve byla reakce rozpolcená: část domácích fanoušků Chelsea bučela, jiná část skandovala Fernándezovo jméno. Na Fulhamu už šlo o něco jiného. Domácí anglický dav pískal prakticky při každém doteku míče. Hostující sektor Chelsea mu naopak zpíval jméno jako odpověď. Dva tábory, dva zvuky, jeden hráč uprostřed.
Fernández přišel na hřiště v 65. minutě místo Roméa Lavii, když Chelsea vedla 3:2 díky gólům Joãa Pedra (1.), Morgana Rogerse (41.) a Colea Palmera (49.). Fulham odpovídal brankami Joshe Kinga a Gonzala Garcíi. Výsledek Chelsea udržela. Ale atmosféra kolem jednoho střídajícího hráče přehlušila všechno ostatní.
Po závěrečném hvizdu televizní záběry zachytily utlumenou reakci: krátké poděkování směrem k hostujícímu sektoru, rychlý odchod do útrob stadionu. Žádné gesto, žádné drama.
Alonso mezi obranou a otevřenými dveřmi
Xabi Alonso se k tématu vyjadřoval dvakrát, a pokaždé jinak. Před zápasem s Fulhamem byl osobní a konkrétní. Připomněl, že Fernández proti Realu Sociedad nebyl jen vypískán, ale i podporován. Nazval ho špičkovým hráčem. Vyzval fanoušky k plné podpoře celého týmu.
Po Fulhamu už tón změnil. „Fotbal je emotivní,“ řekl podle rozhovoru pro BBC. Situaci je prý třeba přijmout a „není to velký problém.“ Obrana přešla z aktivní podpory hráče do zklidňování tématu. A pak přišla věta, která rezonovala víc než celý zápas: „Uvidíme tento týden. Nejsem si jistý, co se stane.“
Už 20. srpna Alonso odmítl dát garanci, že Fernández v Chelsea zůstane. Dveře nezabouchl, ale ani nezamkl. Pozdní nástup na hřiště vysvětloval opožděným návratem po mistrovství světa a potřebou řídit zátěž, ne jako trest nebo definitivní odsun. Jenže kontext mluví sám.
Sto dvacet milionů liber a šest dní
Manchester City hledá náhradu za Rodriho a podle Guardianu cílí právě na Fernándeze. Chelsea drží cenu kolem 120 milionů liber (v přepočtu zhruba 3,6 miliardy korun) a podle sekundárních zdrojů může chtít ještě víc nebo tvrdší platební podmínky. Přestupové okno se zavírá 1. září 2026. Zbývá šest dní.
Chelsea přitom nepracuje naslepo. Mezi vytipovanými náhradami figurují:
- Alex Scott (23, Bournemouth), technický střední záložník, v sezoně 2022/23 vyhlášený nejlepším mladým hráčem Championship, do Bournemouthu přišel za zhruba 750 milionů korun.
- Adam Wharton (Crystal Palace), další varianta pro střed pole.
Oba kluby ale budou prodej komplikovat, zvlášť v posledních dnech okna. Praktický dopad je jasný: pokud Chelsea Fernándeze pustí, musí přestavět střed pole uprostřed rozjeté sezony. Po Fulhamu ji čeká Luton v poháru a Brighton v lize. Čas na adaptaci neexistuje.
Pískot jako sezónní kulisa
Dá se čekat, že Fernández (pokud zůstane v Anglii) bude čelit podobné reakci na většině venkovních stadionů minimálně v úvodních měsících sezony. Anglické vyřazení na MS je příliš čerstvé a Fernándezova role v něm příliš konkrétní. Semifinálový gól a finálové vyloučení nejsou abstraktní křivda, ale momenty, které anglický fanoušek viděl v přímém přenosu.
Klubové publikum Chelsea je jiná věc. Tam cesta zpět vede přes výkony a profesionální chování, a Alonso mu ji zatím nechává otevřenou. Celonárodní anglické publikum se ale rozpouští mnohem pomaleji. Pískot na Craven Cottage nebyl izolovaná epizoda londýnského derby. Podle nás jde o první díl širšího otřesu po MS 2026, a pokud Fernández zůstane, další díly přijdou každé úterý a každou sobotu.
1. září se zavře okno. Buď Fernández odejde za částku, která Chelsea umožní přestavbu, nebo zůstane a bude hrát celou sezonu pod pískáním, které si nevybral, ale které si jedním gólem a jednou žlutou kartou vysloužil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle