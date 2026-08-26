KOMENTÁŘ: Proč se bojíme vrcholů finančního trhu, které nejsou vrcholy

Počkat chvilku. Je to opravdu tak? U Mount Everestu ano, u horské dráhy taky. Jakmile vagonek vyjede nahoru, čeká ho jen pád. Ale u investování? Nebo třeba u rostoucího stromu? Ten, když vyroste, nemusí spadnout, může pomalu klidně růst dál, i když už byl na maximu. Stačí přestat přemýšlet o trzích jako o Himálaji a začít je vnímat jako strom, a to, co vypadalo jako nevyhnutelnost, najednou mizí.
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Investovat je dnes díky moderním aplikacím jednodušší, než bylo před pěti nebo dvaceti lety. Nepotřebujete odborný slovník ani plné kapsy – stačí telefon a pár stovek měsíčně. A přesto je těžké začít. Velkou roli může hrát psychologická bariéra. Tu prvotní obavu prostě musíte překonat, i když víte, že „
statisticky to vychází“. Vědět totiž ještě neznamená udělat první krok.
A právě představa hory za to může. Slova jako „
jsme vysoko“, „ může to spadnout“ nebo „ je to na maximu“ v nás vyvolávají strach z pádu. A je to jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé investovat nezačnou. Přitom trhy jsou na vrcholu překvapivě často. Pojďme se na ta čísla podívat.
Řekněme, že od roku 1990 sledujeme zprávy pravidelně každý měsíc. Ty finanční nás zaujmou často stejným refrénem: trhy jsou na maximu. Americký index S&P 500 zavíral na novém rekordu skoro každý třetí měsíc – to je zhruba čtyřikrát ročně. A když zrovna nebyl na vrcholu, obvykle byl kousek pod ním. Když to shrnu, víc než polovinu měsíců skončil index na maximu, nebo jen těsně pod ním.
A ten propad, kterého se všichni bojí? To, že se tento index pohyboval na konci měsíce o třicet procent níž, než kde byl na vrcholu, se stalo v pouhých 8 % případů, zhruba jednou za rok. A že by byl níž víc jak o polovinu? To jsme od roku 1990 zažili jen jedinkrát – v únoru 2009.
Je pravda, že pokud nešťastlivec investoval na úplném vrcholu v roce 2000, trvalo až do roku 2007, než své peníze dostal zpátky. Podobně investoři z roku 2007 až v roce 2013. Investování není bez rizik a toto se může opakovat. Pokud ovšem nešlo o jednorázového, nýbrž o pravidelného investora, ten mohl zase těžit z nižších cen a sklízet výhody následného růstu už od roku 2003, resp. 2009.
Velké světové trhy, do kterých se dnes dá investovat pár kliknutími, dlouhodobě rostou. To neznamená, že nepadají. Strom se taky ve větru na chvíli ohne. Vychýlení ovšem neznamená zlomení. Hora a horská dráha nejsou pro investování dobrá přirovnání, protože u nich je pád nebo sestup jasně daný předem. Trh je spíš jako strom: i po letech růstu může růst dál.
Takže až příště narazíte na titulek „
trhy jsou na maximu“, nezavírejte aplikaci. Zalijte strom – pokračujte v plánu, jako každý měsíc. Růst nemusí končit na vrcholu.