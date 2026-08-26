Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kazišuci: John Cena chtěl překazit tajné plány dcer, původní název filmu byl tak vulgární, že ho televize odmítly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Natáčení komedie Kazišuci provázela televizní cenzura a výrazné zásahy do scénáře. V samotném finálním sestřihu pak uvízlo několik nepochopitelných omylů.
Kazišuci

Kazišuci

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Reklama
Další články z V Telce
Dvojka na zabití: Prachař shodil 15 kilo, se Sandevou našli lásku a do děje vstoupila pohledná kolegyně
Dvojka na zabití: Prachař shodil 15 kilo, se Sandevou našli lásku a do děje vstoupila pohledná kolegyně
V létě ti řeknu, jak se mám: Rogoz zranila tři herce, Švantnerová téměř zmizela ze střihu a na place létaly vulgarismy
V létě ti řeknu, jak se mám: Rogoz zranila tři herce, Švantnerová téměř zmizela ze střihu a na place létaly vulgarismy

Komedie V létě ti řeknu, jak se mám přinesla štábu velmi komplikované chvíle. Herci se museli vypořádat s...

Tankový prapor: Režisér si chtěl na Adamcovou sáhnout, milostnou scénu pak sledovali sousedé z celého paneláku
Tankový prapor: Režisér si chtěl na Adamcovou sáhnout, milostnou scénu pak sledovali sousedé z celého paneláku

Komedie Tankový prapor přilákala miliony diváků. Na place však vřely emoce kvůli ukradené partnerce a...

Případ mrtvého muže: Kaskadér přišel o život, cenzura vymazala dvě herečky a skutečný hrdina mohl sledovat svůj příběh
Případ mrtvého muže: Kaskadér přišel o život, cenzura vymazala dvě herečky a skutečný hrdina mohl sledovat svůj příběh

Kriminální snímek Případ mrtvého muže poznamenala smrt kaskadéra i zásahy cenzorů. Skutečný předobraz...

Válka Roseových: Podpásovka od režiséra, prozrazení před premiérou a muž posednutý filmem držel manželku jako rukojmí
Válka Roseových: Podpásovka od režiséra, prozrazení před premiérou a muž posednutý filmem držel manželku jako rukojmí

Natáčení černé komedie Válka Roseových doprovázel tlak studia na změnu závěru i bojkot moderátora. Snímek...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Další články z kategorie Filmy & kino
Zobrazit více
KulturaFilmy & kinoTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.