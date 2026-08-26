Kazišuci: John Cena chtěl překazit tajné plány dcer, původní název filmu byl tak vulgární, že ho televize odmítly

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Kazišuci: John Cena chtěl překazit tajné plány dcer, původní název filmu byl tak vulgární, že ho televize odmítlyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Natáčení komedie Kazišuci provázela televizní cenzura a výrazné zásahy do scénáře. V samotném finálním sestřihu pak uvízlo několik nepochopitelných omylů.
Kazišuci
Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
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