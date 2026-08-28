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Z kanceláře k nahému úklidu. Jak žije průkopnice netradiční služby

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Lenka opustila místo v korporátu a rozjela v Česku službu nahého úklidu. Její netradiční podnikání vyvolává u zákazníků velice překvapivé reakce.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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