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Děj filmu Rána deštníkem byl inspirován smrtí bulharského disidenta. Je propojen se slavnými filmy

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Komedie Rána deštníkem s Pierrem Richardem skrývá nejen odkazy na špionážní bondovky. Samotná zbraň našla inspiraci v reálném kriminálním případu z Londýna.
Rána deštníkem

Rána deštníkem

Zdroj: FOTO:© Société des Etablissements L. Gaumont, distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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