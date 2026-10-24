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Epstein se brání kritice Verstappena: Trať je v dobrém stavu

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Max Verstappen ještě před oficiálním startem víkendu v Texasu zkritizoval stav trati, který podle něj nesplňuje moderní požadavky. Kvůli velmi špatnému asfaltu s nadsázkou prozradil, že po víkendu bude potřebovat vyšetření páteře.
Epstein se brání kritice Verstappena: Trať je v dobrém stavu

Epstein se brání kritice Verstappena: Trať je v dobrém stavu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:10

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