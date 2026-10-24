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Prosím, zpomal: Hamilton nemá Antonellimu co poradit, je skvělý

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Andrea Kimi Antonelli má v Austinu první mistrovský mečbol. Pokud by ho nevyužil, další slibnou příležitost bude mít v Mexiku. Lewis Hamilton Italovi před nejdůležitější Velkou cenou jeho dosavadní kariéry poradil.
Prosím, zpomal: Hamilton nemá Antonellimu co poradit, je skvělý

Prosím, zpomal: Hamilton nemá Antonellimu co poradit, je skvělý

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:10

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