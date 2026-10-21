Verstappen si rýpnul do pořadatelů: Budu potřebovat novou páteřPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Verstappen si rýpnul do pořadatelů: Budu potřebovat novou páteř
Článek byl publikován 21.10.2026 16:46
Max Verstappen podle Christiana Hornera vyčníval už od chvíle, kdy poprvé usedl do monopostu formule 1....
Red Bull je už dlouhá léta pevně vybudovaný kolem Maxe Verstappena, kariéra čtyřnásobného šampiona ve F1 se...
Cadillac během nadcházejícího víkendu absolvuje svou druhou domácí Velkou cenu v historii, tentokrát v...
Už delší dobu víme, že Velké ceny budou v příští sezoně kratší. Současný limit 305 kilometrů klesne a...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →