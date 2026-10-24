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Skořice ze spíže pomůže na plíseň na zemině i na smutnice. Velkému květináči stačí nejvýš zarovnaná lžička

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Bělavý povlak na povrchu květináče a mušky, které se zvednou při každém zalití, mají v pokojovkách společný původ. Mletá skořice s nimi pomůže, pokud ji nasypete ve správném pořadí a na dobře připravený povrch.
Skořice ze spíže pomůže na plíseň na zemině i na smutnice. Velkému květináči stačí nejvýš zarovnaná lžička

Skořice ze spíže pomůže na plíseň na zemině i na smutnice. Velkému květináči stačí nejvýš zarovnaná lžička

Zdroj: Foto: 氏子 - licence CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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