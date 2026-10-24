Skořice ze spíže pomůže na plíseň na zemině i na smutnice. Velkému květináči stačí nejvýš zarovnaná lžička

Časopis Naše zahrada popisuje bělavý až šedý povlak na zemině jako varování. Povrch je dlouhodobě vlhký, vzduch kolem květináče málo proudí, zemina je těžká nebo se zalévá příliš často. Stejné podmínky vyhledávají smutnice, drobné černé mušky, které podle Virginia Cooperative Extension kladou vajíčka do vlhké organické zeminy. Skořicový posyp, který popsala Kateřina Lulková s odkazem na iReceptář, míří na oba problémy najednou. Účinkuje ovšem jen na povrchu a jen spolu se změnou zálivky.
Lžička je strop pro květináč nad 25 centimetrů
Na pořadí kroků záleží. Nejdřív lžící seberte vrchní vrstvu s viditelným povlakem, zhruba 1 až 2 cm, a doplňte ji čerstvou zeminou. Potom počkejte, až povrch proschne. Teprve na suchý povrch přijde skořice, a to jen navrch. Do hloubky ji nezapracovávejte a nemíchejte ji s vodou, protože skořicová zálivka by znovu namočila právě tu vrstvu, kterou se snažíte vysušit.
Původní návod mluví o „velmi lehkém poprášení“ a před silnou vrstvou výslovně varuje, gramáž ale neuvádí. Orientační přepočet podle průměru nádoby vypadá takto. Malému květináči do 10 cm stačí špetka. Nádoba mezi 10 a 15 cm unese špetku, nanejvýš čtvrt lžičky. Středním květináčům o průměru 15 až 25 cm odpovídá čtvrt až půl lžičky. Celá zarovnaná lžička patří až do nádob nad 25 cm a i tam představuje horní hranici. Pro menší květináče je to zásoba na několik posypů.
Koření rozprašte rovnoměrně, z prstů nebo přes sítko, aby na zemině vznikl jemný hnědý film. Hromádka uprostřed nadělá víc škody než užitku. Hutná vrstva zadržuje vlhkost a může sama zplesnivět.
Co v laboratoři dokázala skořicová silice proti houbám
Účinek se připisuje skořicové silici. Ta obsahuje cinnamaldehyd, eugenol, linalool a další látky s antimikrobiálními vlastnostmi. Studie z roku 2026 testovala silici ze skořicové kůry jako přírodní prostředek ochrany rostlin. Silice potlačila růst vybraných fytopatogenních bakterií, hub i oomycet a působila na ně několika mechanismy současně. U pšenice navíc aktivovala obranné reakce a v testovaných koncentracích nezpůsobila viditelné poškození listů.
Výzkumníci pracovali s koncentrovanou silicí a modelovými patogeny. Mletá skořice obsahuje tytéž účinné látky v menší dávce, takže povrchovou plíseň může přibrzdit, hloubkovou dezinfekci květináče ale studie nedokládá. Pěstitelé ze stejného důvodu sypou skořici také na čerstvé řezné rány a na řízky jako dezinfekční poprašek.
Před posypem se vyplatí ověřit, co vlastně na zemině je. Pevná bílá krusta po okrajích květináče bývá usazená sůl z tvrdé vody nebo z hnojiva a na tu skořice nezabere.
Kolik centimetrů zeminy musí proschnout, aby smutnice neměly kam klást
Na smutnice působí skořice oklikou. Spolu s odebráním mokré vrstvy pomáhá udržet povrch suchý a pro samičky nelákavý. Colorado State University Extension doporučuje nechat mezi zálivkami vyschnout horních 2,5 až 5 cm zeminy. Bez vlhka larvy nepřežijí a dospělci nemají kam klást vajíčka.
Larvy s černou hlavičkou žijí v horních centimetrech zeminy. Při početné populaci okusují kořeny a rostlina pak žloutne, shazuje listy a krní. Podle Colorado State se smutnice nejvíc množí koncem podzimu a v zimě, kdy kratší den zpomalí růst, rostliny vypijí méně vody a zemina zůstává déle mokrá. Suchý vzduch v bytě během topné sezóny na tom nic nemění, zemina v květináči může zůstat nasáklá celé týdny.
Na rozjetou invazi samotný posyp nestačí. Žluté lepové desky chytají dospělce a zároveň ukazují, jestli jejich počet klesá. Vrstva hrubého písku nebo jemného štěrku o tloušťce asi dva a půl centimetru mechanicky vysuší místo, kam samičky kladou. Na larvy cílí přípravky s bakterií Bacillus thuringiensis israelensis, zkráceně Bti. Oklahoma State University doporučuje několik aplikací s rozestupem 5 až 7 dní, protože vajíčka, kukly ani dospělce přípravek nezasáhne. Kdo si chce ověřit, jestli larvy v zemině vůbec jsou, může na povrch položit plátek syrové brambory. Larvy se během několika dní stáhnou na jeho spodní stranu.
Hnijící kořeny posyp nezachrání a ocet rostlině ublíží
Oregon State University Extension označuje přemokření za nejčastější příčinu úhynu pokojových rostlin. Nasycená zemina vytlačí od kořenů kyslík a ty začnou hnít. Když listy žloutnou, stonky měknou a rostlina vadne, přestože je zemina vlhká, posyp povrchu nepomůže. Rostlinu je třeba vyjmout, ustřihnout tmavé, měkké a zapáchající kořeny a přesadit ji do čerstvé propustné zeminy v nádobě s odtokovým otvorem.
Prevence stojí na třech návycích. Zalévejte až po proschnutí horní vrstvy, nechte vodu protéct odtokem a přebytek z misky do půl hodiny vylijte, aby květináč nikdy nestál ve vodě. U semenáčků platí přísnější režim. Padání klíčních rostlin je podle University of Wisconsin smrtelná choroba vlhkých půd a jedinou obranou je čisté náčiní, vydezinfikovaná zemina a střídmá zálivka.
Některé návody radí kombinovat skořici s octem. Octové pasti ale podle Oklahoma State na smutnice nezabírají a University of Maryland řadí kyselinu octovou mezi kontaktní herbicidy, které poškozují rostlinná pletiva. Největší přínos skořice tak leží v režimu, který si vynutí: kdo ji nasype, musí povrch nechat proschnout a hlídat, takže přestane přelévat a horní vrstvu srovná dřív, než se potíž dostane ke kořenům.
Šedesát vzorků z českých obchodů ukázalo, jakou skořici máte doma
Jana Blahová a Zdeňka Svobodová v odborné studii rozebraly 60 vzorků mleté skořice od 12 značek z českého maloobchodu. Ve všech naměřily vysoký obsah kumarinu a vyhodnotily je jako kasii. Pro posyp květináče na druhu nezáleží, rozdíl oproti cejlonské skořici hraje roli až při dlouhodobém pojídání.
V domácnosti se zvířaty je malá dávka na zemině nízkorizikové řešení. Americká ASPCA vede skořici jako netoxickou pro psy i kočky. Pet Poison Helpline upozorňuje, že větší množství prášku nebo jeho vdechnutí může dráždit, takže kočka by květináč olizovat neměla. Skořicová silice do bytu se zvířaty nepatří vůbec, veterináři z VCA ji řadí mezi nebezpečné esenciální oleje.