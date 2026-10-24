Huntův syn o legendárním otci: K titulu mu stačil jediný bod

„Hned v prvním závodě v Brazílii usedl do McLarenu a vybojoval pole position. Nemyslím si, že se to Jochenovi Massovi příliš líbilo, protože se považoval za týmovou jedničku. A samozřejmě, vedle mého otce se na startu kvalifikoval Niki, což dokonale vystihovalo celý ten ročník.“
„Všechny vzestupy a pády i vztah mého otce s Nikim vytvořily kombinaci, díky které se na tuto sezónu nezapomíná. Většina jezdců spolu vycházela velmi dobře, protože v té době jste se na trati museli navzájem respektovat. Jinak jste mohli zabít svého kamaráda, nebo sami přijít o život.“
„Bylo to ale úžasné a vzrušující. Ani si nedokážu představit, jak neuvěřitelný zážitek to musel být pro fanoušky motorsportu. Snažil jsem se vžít do jejich kůže a představit si, jaké by to bylo sledovat všechno z pohledu diváka. Jako fanoušek bych to považoval za jednu z nejlepších a nejnapínavějších sezón vůbec.“
McLaren has won the #GermanGP 8 times. Here’s James Hunt flying to win #1 at Nurburgring in ’76. #F1 #Legend #TBT http://t.co/OXUR8EZElo
— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 17, 2014
„Myslím si, že z hlediska bodového zisku šlo také o jeden z největších návratů v historii tohoto sportu. Zjišťoval jsem si to a zjistil jsem, že otec tři závody před koncem ztrácel na Nikiho Laudu 17 bodů. Už jen to z této sezóny dělá jednu z nejdramatičtějších v historii.“
„Nejvíc mi ale utkvěl v paměti závěrečný závod ve Fudži. Především proto, že to vypadalo, jako by otec ani pořádně nevěděl, kde se nachází. Musel vyměnit pneumatiky, přestože ostatní jezdci to neudělali. A upřímně si myslím, že si tento závod pokazil!“
„Udělal chybu, když pneumatiky nechladil. Nevím ale, možná ostatní jezdili na tvrdší směsi. Bylo vidět, jak projíždějí kalužemi, aby pneumatiky ochladili, zatímco otec to nedělal. Myslím si, že za tím bylo jednoduše příliš mnoho adrenalinu a soustředění. Ale kdo ví?“
„Kromě toho mi utkvěly v paměti také Velké ceny USA a Kanady. V té době už z něj opadl tlak a na šampionát nemyslel, protože krátce předtím přišel o body za Velkou cenu Velké Británie. Myslím si proto, že jednoduše přestal hrát na jistotu a začal riskovat. A vyšlo mu to. Vyhrál oba závody a znovu si otevřel cestu k titulu mistra světa.“
„Ve druhé polovině sezóny podle mě jezdil velmi dobře. Dařilo se mu i v první části ročníku, ale ve druhé získal potřebné sebevědomí, našel správný rytmus a nepochybně zlepšil svou konzistenci. Když na tom záleželo nejvíc, dokázal předvést rozhodující výkony.“
24 OCT, 1976: @McLarenF1’s James Hunt celebrates clinching the #F1 world championship after the final race of an epic season
#OnThisDay https://t.co/KCVZzhkNqC
— Formula 1 (@F1) October 24, 2017
„Rivalitu mezi mým otcem a Nikim lze popsat jedině jako skvělou a vzrušující. Je nepříjemné, když se dva rivalové nemají rádi a neustále jsou ve sporu. Na to je smutný pohled. Otec a Niki byli velmi dobří přátelé. Když se na okruhu ocitli blízko sebe… Nechci ani spekulovat o tom, co se jim v tu chvíli odehrávalo v hlavách, ale představuji si, že to bylo nesmírně náročné. Jejich uvažování se nejspíš lišilo od toho, co prožívají dva jezdci v současnosti.“
„Nikiho jsem osobně příliš dobře neznal. Mluvil jsem s ním jen několikrát, většinou před kamerami. Existuje ale krásný příběh, který vystihuje jejich přátelství. Ještě předtím, než se oba dostali do formule 1, mého otce zatkli a Niki šel zaplatit kauci, aby ho dostal na svobodu.“