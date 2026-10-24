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Huntův syn o legendárním otci: K titulu mu stačil jediný bod

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Freddie Hunt, syn mistra světa formule 1 z roku 1976 Jamese Hunta, přibližuje neuvěřitelný odkaz, který po sobě jeho otec zanechal. James Hunt byl výraznou osobností s nezaměnitelným charismatem. Jeho největším úspěchem byl zisk titulu mistra světa formule 1 v roce 1976, kdy svého blízkého přítele a zároveň rivala Nikiho Laudu porazil o jediný bod. Od této události dnes uplynulo přesně 50 let.
1976_James_Hunt

1976_James_Hunt

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:17

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