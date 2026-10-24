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Bottas s Pérezem to nemají jisté: Budkowski je odmítl potvrdit

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Dennívýzva
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Už několik týdnů víme, že Estebana Ocona čekají poslední týdny v Haasu. Přestože má Francouz značně omezené možnosti, stále se nechce vzdát touhy prodloužit si kariéru ve F1.
Bottas s Pérezem to nemají jisté: Budkowski je odmítl potvrdit

Bottas s Pérezem to nemají jisté: Budkowski je odmítl potvrdit

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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