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O čem bylo setkání v Japonsku? Stroll měl dostat velké přísliby

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Majitel Aston Martinu Lawrence Stroll využil období mezi Singapurem a Austinem a osobně odletěl do Japonska do centrály Hondy. Adrian Newey prozradil bližší podrobnosti ze setkání.
O čem bylo setkání v Japonsku? Stroll měl dostat velké přísliby

O čem bylo setkání v Japonsku? Stroll měl dostat velké přísliby

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:38

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