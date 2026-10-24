Sovětský veterán z 60. let už nestačí. Polsko nasazuje domácí Kleszcz a BRDM-2 má do roku 2035 zmizet z armády

Předávání začalo 21. října 2026 a do konce roku má k jednotkám dorazit další várka. Za první dávkou stojí program, který polské ministerstvo obrany spustilo 23. prosince 2013. Od prvních výkresů po vozidlo v kasárnách tak uběhlo téměř třináct let. Vůz prošel státními kvalifikačními zkouškami, při kterých se prověřovala jízda, přeplouvání vodních překážek, zbraňová stanice i senzorový balík.
Nový vůz jezdí pomaleji než předchůdce ze šedesátých let
Na silnici Kleszcz zvládne 90 km/h. Sovětský BRDM-2 jezdil kolem 100 km/h, takže v holé rychlosti nový stroj o zhruba deset kilometrů za hodinu ztrácí. Oficiálně se jmenuje Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznawczy, tedy lehký obrněný průzkumný transportér, a stojí na podvozku Bóbr-3.
Ochrana je o generaci jinde. Kleszcz váží přibližně 16 tun a nese modulární pancéřování podle natovského standardu STANAG 4569 na úrovních I a III, doplněné o protiminovou ochranu. BRDM-2 měl tenký ocelový pancíř o síle 10 až 14 milimetrů, který se nedal nijak rozšiřovat. Místo věže s kulometem ráže 14,5 milimetru dostal nový vůz dálkově ovládanou zbraňovou stanici. Ta nese dva kulomety, ráže 12,7 a 7,62 milimetru, a střelec u ní nemusí sedět s hlavou ve věži. Taktický radar, optoelektronický průzkumný systém a šifrovaný přenos dat z vozu dělají nosič senzorů: zjištěné údaje rovnou zpracuje a pošle po síti dál.
Mezi spojeneckými stroji stojí Kleszcz mezi německým Fennekem a francouzským VBL. Slovo „lehký“ v názvu sedí jen napůl, protože VBL váží kolem pěti tun a polský vůz je víc než třikrát těžší. Fennek veze tři muže a ujede přes tisíc kilometrů, Kleszcz na jednu nádrž 600. O víc než 400 kilometrů kratší dojezd je nejslabší údaj v jeho technických parametrech. Na druhé straně veze pětičlennou osádku a umí plavat rychlostí 7 až 8 km/h.
S čím polští průzkumníci jezdili ještě v roce 2022
Polské parlamentní materiály z roku 2022 popisují průzkumné jednotky vybavené směsí čtyř typů vozidel: BRDM-2, BWR, BWP a amerických HMMWV. Nejstarší z nich vznikl na počátku šedesátých let. Varšava přitom sama sebe označuje za „frontový stát NATO“, který sousedí s Ruskem. Průzkum postavený zčásti na šedesát let staré konstrukci je u takové země bezpečnostní riziko.
Ministerstvo obrany otevřeně přiznalo, že BRDM-2 na dnešní bojiště nestačí. Válka na Ukrajině ukazuje, co se od průzkumu čeká: síťové propojení, šifrovaný přenos dat v reálném čase, moderní optiku, radar a schopnost přežít zásah, který by starý obojživelník nevydržel. Na většinu těchto požadavků odpovídá přímo výbava Kleszcze.
Polsko není jediné, kdo sovětské průzkumné vozy dosud drží. Česká armáda podle oficiálního přehledu výzbroje k 1. lednu 2023 stále evidovala verzi BRDM-2rch. Nahradit ji mají specializovaná vozidla LOV-CBRN a S-LOV-CBRN, která se zavádějí postupně.
Za vozidlem stojí čtyři polské instituce a téměř devět let práce
Konsorcium vede firma AMZ-Kutno a spolupracují s ní vojenské výzkumné ústavy WIŁ, WITU a WICHiR. Ministerstvo obrany výslovně zdůrazňuje, že jde o polskou konstrukci, nikoli o převzatý zahraniční vůz s novým jménem. Vývoj trval od 23. prosince 2013 do 22. listopadu 2022 a zahrnul celý cyklus od návrhu po státní kvalifikační zkoušky.
Proč to trvalo tak dlouho, veřejné zdroje nevysvětlují. Žádný konkrétní problém v nich nefiguruje, takže zbývají jen obecné okolnosti: vozidlo vznikalo od nuly, podílelo se na něm několik institucí a armáda chtěla důkladné zkoušky. Válka na Ukrajině program nezaložila, dodala mu ale ostřejší politickou prioritu. Mezi koncem vývoje a prvním předáním do jednotek uplynuly téměř čtyři roky.
Smlouvy kryjí 52 vozů, plán počítá až s 286
V únoru 2024 podepsalo Polsko rámcovou smlouvu až na 286 vozidel s horizontem do roku 2035. První prováděcí smlouva přišla v srpnu téhož roku a týká se 28 kusů, které mají dorazit v letech 2026 až 2028. Druhou prováděcí smlouvu na dalších 24 kusů s dodáním do konce roku 2030 podepsalo ministerstvo v květnu 2026. Tyto vozy dostanou průzkumné pododdíly tankových praporů vyzbrojených jihokorejskými tanky K2.
Obě prováděcí smlouvy dohromady dávají 52 vozidel, tedy necelou pětinu rámce. Na zbylých 234 kusů zatím žádný závazek podepsaný není. Termín 2035 proto stojí na smlouvách, které teprve musí vzniknout, a na dosavadním tempu po dvou až třech desítkách kusů.
Dávkování po menších objemech odpovídá tomu, jak velkou část ročně unese rozpočet, kolik vozů zvládne vyrobit AMZ-Kutno a kolik osádek stihne armáda vycvičit. Pokud se rámcová smlouva nezmění, mají Kleszcze vystřídat BRDM-2 v polských průzkumných jednotkách do roku 2035.