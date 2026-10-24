Marek Eben prolomil mlčení a v přímém přenosu StarDance poslal politikům ostrý vzkaz. Publikum začalo tleskat

Třetí soutěžní večer čtrnácté řady StarDance měl v sobotu 24. října patřit pohádkám, tanečním vystoupením a známým osobnostem. Ještě před samotnou soutěží však Marek Eben obrátil pozornost k událostem, které v předchozích hodinách zaměstnávaly českou politickou scénu. Poslanecká sněmovna totiž krátce před pátou hodinou ranní posunula do dalšího projednávání návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Moderátor se rozhodl situaci připomenout prostřednictvím humoru, kterým je mezi diváky dlouhodobě známý. Poznamenal, že společně s Terezou Kostkovou by sice mohli pronést zásadní politické prohlášení, ale jejich pohádkové kostýmy se k takovému vystoupení příliš nehodí. Právě na tuto okolnost následně navázal sdělením, které už mělo podstatně vážnější význam.
Eben před kamerami vyjádřil přesvědčení, že dobro nakonec zvítězí a všechny zlé si odnese čert. Zároveň dodal, že takový výsledek nemusí přijít okamžitě, ale věří, že k němu časem dojde. Jeho slova vyvolala potlesk přítomného publika. Moderátor přitom nejmenoval žádného politika ani konkrétní politickou stranu, kterou by označil za představitele zla. Vzhledem k předchozí zmínce o nočním jednání Sněmovny ale jeho vystoupení získalo zřetelný politický kontext. Namísto přímého útoku na vládní představitele využil symboliku pohádkového večera, v němž spravedlnost zpravidla vítězí.
Kostková připomněla naději a spravedlnost
Na Ebenovo vystoupení bezprostředně reagovala jeho moderátorská kolegyně Tereza Kostková. Ocenila symboliku pronesených slov i potlesk, kterým publikum celý okamžik doprovodilo. Pozornost obrátila také ke svému zelenému kostýmu, jehož barvu spojila s nadějí. Následně připomněla, že nad lidmi podle jejího přesvědčení existují pomyslní porotci, kteří jejich jednání sledují a dokážou je posoudit. Tuto myšlenku využila k návratu k soutěži a představování skutečných členů taneční poroty. Oba moderátoři tak politicky laděný úvod uzavřeli bez dalšího rozebírání konkrétních sněmovních událostí.
Noční jednání rozhodlo o dalším osudu poplatků
Bezprostředním pozadím sobotního vystoupení bylo mimořádně vyhrocené jednání dolní komory Parlamentu. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila pokračování legislativního procesu u návrhu, který počítá s nahrazením dosavadních poplatků financováním ze státního rozpočtu. Jednací den trval včetně přestávek přibližně dvacet hodin a hlasování proběhlo ve 4:36 ráno. Opozice se pokusila předlohu zamítnout nebo vrátit vládě k přepracování, ani jeden postup však nezískal potřebnou podporu. Pro oba opoziční návrhy hlasovalo shodně 81 ze 177 přítomných poslanců. Samotné poplatky tedy zatím zrušeny nebyly a o konečné podobě zákona se bude dále rozhodovat.
Podle projednávaného návrhu by měla Česká televize v příštím roce získat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je přibližně o miliardu méně, než plánuje letos vybrat prostřednictvím poplatků. Českému rozhlasu návrh přisuzuje 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Vláda změnu obhajuje snahou vytvořit stabilní a předvídatelný způsob financování, který by zahrnoval také mechanismus navýšení prostředků při růstu inflace. Opozice a vedení veřejnoprávních médií naopak upozorňují na riziko omezení jejich nezávislosti a rozsahu poskytovaných služeb. Spor se tak netýká pouze toho, odkud budou peníze přicházet, ale také dlouhodobého postavení veřejnoprávního vysílání. Právě v době tohoto zásadního rozhodování zazněl Ebenův televizní vzkaz.
Pro Ebena a Kostkovou jde o poslední společnou řadu
Letošní StarDance má pro oba moderátory ještě jeden významný rozměr. Marek Eben a Tereza Kostková totiž již v září oznámili, že čtrnáctá řada bude jejich poslední společnou v roli průvodců oblíbené taneční soutěže. Pořad uvádějí od jeho prvního ročníku v roce 2006 a během dvaceti let se stali jeho neodmyslitelnou součástí. Jejich odchod přitom neznamená konec samotné StarDance, která má pokračovat i v dalších letech. Poslední společný ročník odstartoval 10. října a finále je naplánováno na 12. prosince 2026. Sobotní politicky laděné vystoupení tak přišlo v době, kdy se dlouholetá moderátorská dvojice připravuje na rozloučení s pořadem.
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