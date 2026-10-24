Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Marek Eben prolomil mlčení a v přímém přenosu StarDance poslal politikům ostrý vzkaz. Publikum začalo tleskat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sobotní StarDance se tentokrát neobešla bez politiky. Moderátor Marek Eben se před televizními kamerami vrátil k bouřlivému jednání Poslanecké sněmovny, které skončilo až nad ránem. V souvislosti se sporem o financování České televize a Českého rozhlasu pronesl nečekané poselství o vítězství dobra nad zlem. Jeho vystoupení doprovodil potlesk diváků v sále a na moderátorova slova navázala také Tereza Kostková.
Marek Eben prolomil mlčení a v přímém přenosu StarDance poslal politikům ostrý vzkaz. Publikum začalo tleskat

Marek Eben prolomil mlčení a v přímém přenosu StarDance poslal politikům ostrý vzkaz. Publikum začalo tleskat

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:56

Reklama
Další články z Trendy svět
Na zahradě si postavil obyčejný přístřešek na auto. Pak přišel dopis z úřadu a začaly problémy
Na zahradě si postavil obyčejný přístřešek na auto. Pak přišel dopis z úřadu a začaly problémy
Oblíbený řetězec má problém s masem. Inspekce odhalila dva nebezpečné výrobky, lidé je mohou mít stále doma
Oblíbený řetězec má problém s masem. Inspekce odhalila dva nebezpečné výrobky, lidé je mohou mít stále doma

Zákazníci jednoho z největších obchodních řetězců v Česku by měli zkontrolovat zásoby masa ve svých...

Neděle přinese do Česka prudký zvrat počasí. Meteorologové varují před nebezpečím, které zasáhne několik krajů
Neděle přinese do Česka prudký zvrat počasí. Meteorologové varují před nebezpečím, které zasáhne několik krajů

Obyvatele části České republiky čeká v neděli 25. října výrazné zhoršení počasí. Český hydrometeorologický...

Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela
Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela

Tragické úmrtí šestapadesátileté zaměstnankyně domova pro seniory vyšetřují italští kriminalisté. Žena se...

Do ulic půjde 70 tisíc policistů: Paříž před protesty zavírá metro, muzea i obchody
Do ulic půjde 70 tisíc policistů: Paříž před protesty zavírá metro, muzea i obchody

Sobotní demonstrace žlutých vest prověří Paříž i bezpečnostní složky. Úřady povolily jen vybranou trasu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.