Němci poprvé vezou posily do Estonska trajekty, konvoji i letadly. Ověřují, zda NATO zvládne lhůtu 10 dnů

Cvičení Brave Blue 26 začalo 16. října 2026 a potrvá do 27. října. Informaci o něm zveřejnily estonské obranné síly. Po příjezdu do země se německé jednotky rozvinuly do velitelských stanovišť a začaly zkoušet spojení, zásobování a spolupráci s estonskou stranou. Estonsko tak poprvé hostí akci, kterou Německo každý rok pořádá kvůli jedinému úkolu: dostat vlastní síly k spojenci a udržet je tam v provozu.
Estonsko musí spojence ubytovat, nakrmit i natankovat
Velitel cvičení Benjamin Eberhardt potvrdil estonské veřejnoprávní televizi ERR, že se přesouvalo po silnici, po moři i letecky. Na estonské silnice tedy vyjely konvoje, technika připlula naložená na trajektech a část vojáků přiletěla. Jádrem cvičení je ale méně nápadná věc, které se odborně říká hostitelská podpora. Estonsko při ní zajišťuje dopravu, ubytování, stravu, palivo a další logistické služby, aby se spojenecké jednotky rychle dostaly na určená místa a mohly tam fungovat.
Zkouší se celý řetězec od prvního kontaktu s estonským územím. Na začátku stojí přijetí jednotek v přístavu, na letišti a na silničním přechodu. Následuje rozvinutí velitelských stanovišť a nakonec napojení na estonskou logistickou síť.
Loni v Litvě byla akce větší, nebo aspoň lépe zdokumentovaná. Ročník 2025 zapojil 1 750 vojáků a 850 vozidel. Logistická síť vedla ze základen v Německu přes přístav Klaipėda až do výcvikového prostoru Pabradė a součástí byl i průzkum záložních prostorů v Lotyšsku. Za dva roky tak cvičení prošlo všemi třemi pobaltskými státy, což ukazuje, že Německo připravuje přesun posil do celého regionu. Letošní ročník se podle oficiálního popisu soustředí hlavně na seznámení s podmínkami v západním Estonsku. Jestli je opravdu menší, se z veřejných údajů zjistit nedá, protože Bundeswehr nezveřejnil počty vojáků, techniky ani trasy konvojů.
Lhůta pro nejrychlejší síly NATO: nasazení do 10 dnů
Brave Blue 26 zapadá do systému, kterému Aliance říká NATO Force Model. Ten po roce 2022 nahradil starší model pohotovostních sil a počet jednotek ve vysoké pohotovosti oproti němu více než ztrojnásobil. Síly dělí do tří stupňů. Nejrychlejší musí být nasazené do 10 dnů, druhý stupeň do 30 dnů a třetí do 180 dnů.
Cvičení v Estonsku ověřuje, jestli se tyhle lhůty dají dodržet v praxi, od nalodění techniky v Německu po její rozvinutí na estonském území. Bez fungujícího přístavu, paliva a ubytování na místě by každá z lhůt zůstala jen číslem v plánu.
Politický kontext dodal 14. října, tedy dva dny před startem cvičení, generální tajemník NATO Mark Rutte. Na tiskové konferenci s estonským premiérem zopakoval, že Aliance je připravena „bránit každý centimetr aliančního území“. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna při jednání s Ruttem upozornil na pokračující ruské sabotáže a kybernetické útoky a zdůraznil, že NATO zůstává ostražité a jednotné. Bezprostřední hrozbu ruského útoku na území Aliance přitom žádná ze stran nezmínila.
Kolik vojáků ještě chybí do plné německé brigády v Litvě?
Logistické cvičení je jen jedna vrstva německé přítomnosti v Pobaltí. V Litvě Německo rozšiřuje své bojové uskupení na plnohodnotnou brigádu, která má být plně operační v roce 2027 a mít až 5 000 vojáků. V únoru 2026 uváděla německá vláda zhruba 1 800 vojáků na místě a cíl dosáhnout 2 000 do konce roku. I při splnění tohoto cíle bude brigáda rok před termínem na 40 procentech plánované síly a do plného stavu jí budou chybět tři tisíce vojáků.
V Estonsku vede alianční bojové uskupení Velká Británie a má v něm přes tisíc vojáků. Německé cvičení k tomu přidává schopnost přivézt posily odjinud. Londýn v červenci 2026 oznámil, že od roku 2027 zvýší předsunutou sílu v Estonsku na 1 200 vojáků. K tomu bude v Británii držet brigádu připravenou k rychlému posílení.
Česká strategie počítá s konvoji NATO i na našich silnicích
Česká obranná strategie výslovně počítá s tím, že při zvýšené hrozbě bude Česko pro alianční síly tranzitní i hostitelskou zemí. Pokud by se posily přesouvaly přes střední Evropu na východní křídlo, musely by na českém území fungovat stejné procesy, které teď zkouší Estonsko. Patří k nim doprovod a ochrana konvojů, doprava, palivo, stravování i zdravotnická péče.
Oficiální reakci Kremlu na Brave Blue 26 se zatím dohledat nepodařilo. Signál vůči Rusku nese samotný obsah cvičení: spojenci prakticky zkoušejí, jestli umějí dostat těžkou logistiku do Pobaltí v aliančních lhůtách, napojit ji na místní infrastrukturu a udržet zásobování v chodu. Výsledky Bundeswehr nezveřejnil. Cvičení v západním Estonsku skončí 27. října.