Děsivá nehoda syna Tota Wolffa. Devítiletý jezdec je v pořádku

Po nedávném zisku svého prvního motokárového titulu se Wolff vrátil na okruh Leopard Circuit Viterbo, kde se zúčastnil závodu IAME Warriors Final. Celkem se na podniku představilo až 361 jezdců.
Minulý měsíc Wolff triumfoval v závěrečném závodě italské série IAME v kategorii X30 U10 na stejném okruhu. Ve věku pouhých devíti let tak získal svůj první titul v motorsportu. Do posledního závodu série přitom vstupoval s náskokem v čele průběžného pořadí šampionátu.
Wolff, který závodí za tým KR Motorsport, bojoval v posledním kole o vítězství v kategorii X30 Mini s marockým jezdcem Elgahoudim Nagym. Oba se vzájemně střetli, v důsledku čehož se Wolff roztočil.
Britský jezdec Dimitar Uzunov, který jel těsně za touto dvojicí, následně přeletěl přes Wolffovu motokáru. Devítiletý závodník byl přitom stržen do strany, když jeho motokáru přelétl další stroj. Po zastavení u okraje trati bylo vidět, jak se Wolff překulil na bok a dostal se z motokáry ven, místo aby z ní vystoupil obvyklým způsobem.
Navzdory děsivým záběrům a zásahu traťových komisařů neutrpěl Wolff žádná zranění. Z místa nehody odešel po svých, přestože ho bezprostředně po incidentu převezli na ošetření kvůli drobným zdravotním potížím.
Toto Wolff’s son, Jack, has walked away from a rather large and scary karting crash today…
Thankfully, he’s fine, although he did need some minor treatment after walking away.
He’s adamant he’s racing again tomorrow, so he’s showing some early tenacity on the road to #F1, just like his dad…
— PlanetF1 (@Planet_F1) October 23, 2026
Podle dostupných informací už mladý Rakušan navzdory svému nízkému věku projevuje stejnou bojovnost jako jeho známí rodiče Toto Wolff a Susie Wolffová. Dokonce už prohlásil, že se chce v sobotu vrátit do motokáry a pokračovat v závodění.
Wolff si postupně buduje kariéru v motorsportu. Po svém triumfu minulý měsíc v motokárach poskytl vůbec první zaznamenaný rozhovor v roli závodníka.
„Bylo to dobré. Dosáhli jsme mnoha vítězství, ale měli jsme také několik nepovedených závodů. Nakonec jsme však dobře zabojovali a vyhráli šampionát, takže jsem velmi šťastný. Během sezóny jsem nečekal, že vyhraji téměř každý závod, takže mě velmi překvapilo, že jsem byl tak vysoko. Konkurence je opravdu silná. V šampionátu závodí mnoho dobrých jezdců a nám se podařilo dostat na nejvyšší stupínek. Chtěl bych poděkovat celému svému týmu, mamince, tatínkovi a celé rodině za to, že mi umožnili závodit a bojovat o titul,“ řekl Jack Wolff.
Začátkem letošního léta hovořil Toto Wolff o zájmu, který jeho syn projevuje o závodění.
„Nezajímá ho nic jiného. Všechno se točí kolem ježdění, ať už jde o simulátor, nebo motokáru. Když čtyři dny nejezdí, ptá se: ‚Kdy budu moct zase jezdit? Kdy budu moct zase jezdit?‘ Když závodí, není to něco, co bych si užíval. Nemůžu to ale změnit. Opravdu se snažím od toho emocionálně oprostit, protože mu je devět let a absolvuje svou první závodní sezónu. Daří se mu lépe, než jsem očekával. Teď ho to baví, ale za rok nebo dva už to tak být nemusí. Stejně tak může mít problémy, až se dostane do juniorských kategorií,“ uvedl Toto Wolff.
„Může se trápit i po přechodu do formulových monopostů, ale také nemusí. Myslím si, že posuzovat možné směřování kariéry devítiletého dítěte je zatím předčasné. Tak to vnímám já i Susie a ve skutečnosti si užíváme také život v obytném voze během závodních víkendů. Rádi jezdíme na závody. Pro něj je to způsob dospívání, místo aby z něj vyrostl rozmazlený chlapec z mezinárodní školy v Monaku. Musí vyjet na závodní trať a tvrdě bojovat o vítězství. To je dobře.
Rozumím tomu, co musí závodník dělat a jak má jezdit, ale jako otec jsem mnohem méně racionální a podléhám emocím. Když startuje do závodu, můj tep dosahuje 155 úderů za minutu, zatímco teď je na úrovni 90. Když sledujete vlastní dítě v závodním autě, je to úplně jiné. Je to však pro mě také dobrá příležitost naučit se lépe zvládat emoce. Vždycky jsem byl člověkem, který někdy reagoval příliš emotivně, příliš rychle se rozzlobil a nechal se unést,“ dodal.