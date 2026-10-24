Ukrajinské drony zapálily opravnu Buků 99 km od centra Moskvy. Mohlo tam stát 60 % ruské záložní protivzdušné obrany

Cílem byl Serpuchov, město 99 kilometrů od centra Moskvy, a v něm areál na adrese Moskovskoje šosse 64A. Podle veřejně dostupných firemních registrů tam sídlí akciová společnost 75. Arsenal, napojená na státní korporaci Rostěch. Podnik se specializuje na generální opravy mobilních kompletů protivzdušné obrany Buk-M1 a Buk-M2, armádního systému S-300V určeného proti letadlům i raketám a k nim patřící radiolokační a velitelské techniky. V provozu je od roku 1949. Za více než sedmdesát let si vybudoval zázemí, které se nedá naložit na kamiony a postavit o kus dál.
V jediném areálu mohlo stát 574 záložních prostředků protivzdušné obrany
Rostěch podle sekundárních zdrojů už v listopadu 2022 oznámil, že na válečných opravách pracuje všech devět výrobních dílen 75. Arsenalu. Serpuchov tedy funguje jako opravárenský provoz s několika linkami, kde se souběžně renovují odpalovací zařízení, radary, velitelské kabiny a další součásti systémů protivzdušné obrany. Technika sem přijíždí z fronty poškozená a odjíždí zpátky do služby.
Ještě důležitější je, co v areálu stojí. OSINT analýza, kterou citoval server The Insider, napočítala na základně 75. Arsenalu přibližně 574 z 950 identifikovaných rezervních prostředků protivzdušné obrany ruských pozemních vojsk. To je zhruba 60 % celé rezervy soustředěných na jediném místě, kam se dá doletět.
Odhad pochází z června 2024, tedy z doby více než dva roky před útokem, a stav v noci úderu proto popisovat nemusí. Na mimořádnou koncentraci ale upozorňovali i jiní. OSINT badatel Jompy v příspěvku z 29. března 2024 označil 75. Arsenal za jedinou skladovací základnu ruských protiletadlových raketových systémů, kterou se mu podařilo identifikovat.
Jen na Moskevskou oblast podle Sobjanina mířilo 630 dronů
Serpuchov leží daleko od fronty. Ukrajinské prostředky musely přeletět stovky kilometrů ruského území a projít několika vrstvami obrany. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že na Moskevskou oblast letělo 630 dronů a 163 z nich se podařilo zneškodnit na přístupech k hlavnímu městu. Ruské ministerstvo obrany za tutéž noc hlásilo 808 sestřelených dronů v celé zemi.
Obě čísla pocházejí od ruské strany a nezávisle ověřit je nelze. Každé navíc měří něco jiného, jedno region a druhé celou zemi, takže je nemá smysl od sebe odečítat. Objem útoku přesto ukazují dobře: Ukrajina poslala koordinovanou vlnu, která měla ruskou obranu zahltit natolik, aby část prostředků pronikla ke klíčovým cílům.
Čím přesně byl 75. Arsenal zasažen, veřejně potvrzeno nebylo. Otevřené zdroje mluví o dlouhodosahových úderných dronech, někteří analytici připouštějí i reaktivní drony nebo střely. Ve městě byl během útoku vyhlášen raketový poplach.
Které haly hořely, zatím neukázal žádný satelitní snímek
Veřejně dostupné záběry a OSINT shrnutí potvrzují požár uvnitř areálu a viditelný sloup dýmu. Ruské úřady přiznaly masivní noční útok na Moskevský region. Zásah 75. Arsenalu ani rozsah škod nepotvrdily.
Portál DeepStrike v reportu z 22. října napsal, že poškození opravárenské infrastruktury může ztížit obnovu a dodávky systémů Buk a S-300V. Podmiňovací tvar je v té větě na místě, protože satelitní snímky ani oficiální zdroje zatím neukázaly, které dílny, haly nebo sklady hořely.
Doložit se zatím dá jen to, že v areálu podniku, který opravuje klíčovou část ruské protivzdušné obrany, vypukl rozsáhlý požár. Skutečné škody ukážou až nezávislé satelitní snímky, protože Moskva nemá důvod přiznávat víc, než musí.
Od skladů munice k opravnám: kam se posouvají ukrajinské údery
Ukrajinské ministerstvo obrany v březnu 2026 popsalo své údery v ruském týlu jako „systematické úsilí rozebírat válečný stroj“. Mezi dřívějšími cíli byly strategické závody, rafinerie i jediné servisní centrum systému S-400 na Krymu. Krátce před Serpuchovem zasáhly ukrajinské síly přes dvacet cílů, které ruskou protivzdušnou obranu podporují.
Proti předchozím hlubokým úderům je vidět změna. V září 2024 zasáhla Ukrajina muniční arzenál v Toropci ve Tverské oblasti, asi 500 kilometrů od ukrajinských hranic, kde exploze vyvolaly seismickou aktivitu a evakuaci okolí. V dubnu 2025 přišel na řadu 51. arzenál ve Vladimirské oblasti, skladovací a kompletovací muniční objekt, po jehož zásahu se evakuovaly okolní vesnice. V Serpuchově už nešlo o zásoby, šlo o schopnost vracet protivzdušnou obranu do provozu.
Na frontě se dopad neprojeví hned, protože komplety Buk a S-300V, které už jsou nasazené, fungují dál. Opravu ale potřebuje každý z nich, jakmile ho zasáhne nepřítel nebo se opotřebuje. Ukrajinské ministerstvo obrany u podobných úderů tvrdí, že zásahy cílů podporujících ruskou protivzdušnou obranu zhoršují její koordinaci a usnadňují práci ukrajinským dronům i přesně naváděné munici. Kam by Rusko poškozenou techniku posílalo, kdyby Serpuchov vypadl z provozu, veřejně známo není.