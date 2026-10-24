Beachvolejbalistka Kolocová pro krachu manželství. První foto se sporťákem z ČT

Stačila čtyři slova a jeden snímek. Bývalá olympionička a expertka ČT sport Kristýna Kolocová se veřejně ukázala po boku Petra Kubáska, šéfredaktora sportovní redakce Televizního studia ČT v Brně. Blesk 24. října 2026 exkluzivně zveřejnil jejich první společné fotografie a dvojice mu vztah potvrdila. Víc komentovat nechtěla. Pozornost si příběh nezaslouží jen kvůli nové lásce. Ještě den předtím se psalo o krachu manželství s Martinem Hoidarem a o luxusním domě, který se nečekaně objevil v realitní nabídce. Během dvou dnů se tak ze soukromé krize stal veřejně potvrzený vztah dvou lidí, které spojuje stejné prostředí: sport a jeho televizní obraz.
„Ano, máme se rádi.“ A dál ani slovo
Z oficiální strany zaznělo jen to, co uvedl Blesk. Kolocová a Kubásek vztah potvrdili společně a hned dodali, že ho dál rozebírat nebudou. Blesk k článku připojil rozsáhlou fotogalerii a společný snímek označil za první, na kterém se pár ukazuje spolu.
Bulvární deník píše, že se oba „i přes platné svazky rozhodli jeden pro druhého“, a mluví o respektu k bývalým partnerům i k dětem, které vychovávají. Otevřenou otázkou zůstává, kde budou žít. On pracuje v Brně, ona měla zázemí v Praze. Na dotaz, zda se odstěhuje „do srdce Moravy“, odpověděla Kolocová podle Blesku stroze: „Teď se k tomu nechci vyjadřovat.“
Strategie je zřejmá a podle nás i rozumná. Potvrdit to, co by stejně vyšlo najevo, a zbytek si nechat pro sebe. Fotka je vidět, věta zazněla a další podrobnosti dvojice nedává.
Dům za 23 milionů a deset let od svatby
Vztahu předcházel rozpad manželství, o kterém Blesk informoval 23. října. Podle jeho zdroje byli Kolocová a Hoidar od sebe „už pěknou řádku měsíců“. Jako indicie deník zmiňoval chybějící prsten nebo změnu příjmení. Vlastní vyjádření Kolocové k rozchodu jsme nedohledali. V dalším textu už Blesk Hoidara označuje za „bývalého manžela“ a mluví o rozvodu, datum ani soudní rozhodnutí ale neuvádí.
Načasování je přesto symbolické. Kolocová si Hoidara vzala 24. září 2016, takže letos na podzim uplynulo deset let od svatby. Mají spolu dvě děti, syna Viktora a dceru Klárku. Podle Blesku je výchova dál pojí.
Nejhmatatelnější stopou rozchodu je dům. V pražských Řeporyjích se objevil inzerát na moderní rodinný dům s vyhřívaným bazénem.
Hoidar měl podle Blesku na sociálních sítích napsat: „Prodávám, tak pokud byste měli zájem nebo věděli o někom, kdo by mohl mít…“ Komentoval tím prodej domu, nikoli rozchod. Ten veřejně nekomentoval.
Prodej rodinného sídla po rozpadu manželství může znamenat majetkové vypořádání. Potvrzené to ale není. Stejně tak není jasné, zda se dům prodal, nebo zda zmizel z nabídky z jiného důvodu. A otázku, zda nový vztah rozpadu předcházel, nebo přišel až po něm, žádný zdroj nerozhodl. Doložit lze jen pořadí zpráv: nejdřív rozchod, potom nová láska.
Kdo je „sporťák z ČT“
Petr Kubásek, kterému je podle Blesku 43 let, není náhodná známost zpoza obrazovky. Oficiální stránky České televize ho uvádějí jako šéfredaktora Redakce sportu TS Brno. Tento tým se podílí na olympijském vysílání, přenosech mistrovství světa v biatlonu, fotbalových šampionátech i hokeji.
Kubásek vystudoval management sportu na Masarykově univerzitě. V ČT začínal jako sportovní redaktor a od roku 2019 vede brněnskou redakci. Divákům může být povědomý hlavně z velkých fotbalových turnajů. Jezdil na ně od mistrovství Evropy 2012, v roce 2018 strávil téměř tři týdny v Rusku jako reportér na mistrovství světa a předtím byl u olympiády v Riu. Podle Blesku letos reportoval i z fotbalového mistrovství světa „za velkou louží“.
Starší rozhovor pro iDNES z roku 2018 uváděl, že je ženatý a má dvě dcery. Jde ovšem o osm let starý údaj a jeho dnešní rodinný stav zdroje nepopisují.
Od kurtu ke kameře: Paříž jako společný bod
Diváci si Kolocovou pamatují jako „Kiki“ z dvojice Kiki-Maki. S Markétou Slukovou skončila pátá na olympiádě v Londýně 2012, což dodnes eviduje její profil u Českého olympijského týmu. Dvojice se rozpadla v roce 2015 a Kolocová pak hrála s Hanou Skalníkovou a Michalou Kvapilovou. Z kariéry si odnesla stříbro z mistrovství Evropy 2017, dva triumfy na Světovém okruhu v Praze a Berlíně v roce 2014 a čtyři tituly mistryně republiky.
Kariéru ukončila v srpnu 2018, ve třiceti letech. „Už prostě nechci hrát,“ vysvětlovala tehdy. Mluvila o únavě, neustálém cestování, bolestech a o tom, že chce řešit rodinu i další pracovní uplatnění.
K televizi se přitom dostala už dřív. Koncem roku 2015 jí Robert Záruba nabídl, aby jela do Ria jako expertka. Když bylo jasné, že se tam jako hráčka nepodívá, kývla a u plážového volejbalu sekundovala komentátorovi Jiřímu Rejmanovi. Roli si udržela. V létě 2024 ji ČT zařadila mezi experty pro plážový volejbal na olympiádě v Paříži, kde měla stanice studio v Českém domě v La Villette.
V Paříži byl podle Blesku i Kubásek, na místě za tým ČT sport. Deník proto klade otázku, zda mezi nimi jiskra nepřeskočila právě tam. Potvrzení chybí. Doložené je jen to, že oba roky pracovali ve stejném okruhu lidí kolem velkých sportovních akcí. Právě v tom vidíme jádro celého příběhu. Nejde o setkání dvou cizích světů, ale o lidi, kteří se léta potkávali v zákulisí olympiád, šampionátů a vysílacích studií.
Kolocová dnes: manažerka cesty do Los Angeles
Kolocovou nelze zredukovat na hrdinku bulvární kauzy. Český volejbalový svaz ji uvádí jako hlavní manažerku programu Los Angeles 2028 pro ženský beachvolejbal. Z expertky u mikrofonu se stala i jednou z těch, kdo rozhodují o tom, jak bude ženský plážový volejbal vypadat v příštím olympijském cyklu.
Práce před ní je dost. Ženská scéna prochází přestavbou: Barbora Hermannová a Marie Štochlová ukončily spolupráci po třech sezonách, Hermannová přerušila kariéru kvůli těhotenství a Štochlová teď hraje s Markétou Svozilovou. U mužů zažil český beachvolejbal historické maximum, když se Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem v roce 2023 stali mistry světa a v Paříži skončili devátí. V lednu 2026 ale Perušič ukončil profesionální kariéru a Schweiner pokračuje s Tadeášem Trousilem.
Soukromý život Kolocové se tak mění ve chvíli, kdy je profesně vytížená víc než kdykoli od konce kariéry. Televizní studio, kurty, reprezentační program. A teď i partner, který zná tenhle provoz zevnitř stejně dobře jako ona.
Dům v Řeporyjích zmizel z inzerce stejně rychle, jako se v ní objevil. Místo něj zůstala fotografie dvou lidí, kteří se léta míjeli v zákulisí olympijských studií, a věta, za kterou si stojí oba. Víc zatím říkat nepotřebují.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný