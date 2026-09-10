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Karlos Vémola: Chci střídavou péči o děti. Lela tasí právníky

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Dennívýzva
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Lela a Karlos Vémolovi ještě ani nestojí před rozvodovým soudem a už začala veřejná bitva a takzvané praní špinavého prádla na veřejnosti. Oba teď tasí právníky.
Karlos Vémola a jeho žena Lela. Foto: Nextfoto

Karlos Vémola a jeho žena Lela. Foto: Nextfoto

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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