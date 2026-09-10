Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Husarská roláda s domácími noky, která zasytí a přitom působí jako jídlo pro zvláštní chvíli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci uvařit něco slavnostnějšího, ale pořád poctivě domácího, sáhnu po husarské roládě. Je to jídlo, které vypadá pracně, jenže ve skutečnosti stojí hlavně na dobrém dochucení masa, pevně stočené roládě a výpeku, který udělá polovinu práce za vás. S domácími noky a hrstí zelené petrželky je to přesně ten oběd, po kterém bývá u stolu na chvíli ticho.
Obrázek k receptu s názvem Když má být oběd opravdu výjimečný: Husarská roláda s domácími noky a zelenou petrželkou potěší chutí i vzhledem

Obrázek k receptu s názvem Když má být oběd opravdu výjimečný: Husarská roláda s domácími noky a zelenou petrželkou potěší chutí i vzhledem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem
Reklama
Další články z Cooky.cz
Domácí kakaová buchta, která díky šlehačce působí excelentně, ale zůstává snadná
Domácí kakaová buchta, která díky šlehačce působí excelentně, ale zůstává snadná
Obrácený jablečný koláč s tvarohem a čokoládovou polevou je vynikající a vláčný moučník ke kávě
Obrácený jablečný koláč s tvarohem a čokoládovou polevou je vynikající a vláčný moučník ke kávě

Když potřebuji upéct něco na víkend pro rodinu a nechci stát půl dne u trouby, sahám často právě po tomto...

Cuketové karbanátky s Hermelínem, které mají pořádnou chuť a překvapí i milovníky masa
Cuketové karbanátky s Hermelínem, které mají pořádnou chuť a překvapí i milovníky masa

Když se u nás v létě začne na lince kupit cuketa, přichází chvíle pro tyhle hermelínovo-cuketové...

Dršťková polévka s poctivým základem, která zahřeje a zasytí lépe než kdejaký vývar
Dršťková polévka s poctivým základem, která zahřeje a zasytí lépe než kdejaký vývar

Dlouhé roky jsem dršťkovou polévku doma vařila hlavně na přání manžela a sama jsem kolem ní chodila s...

Křupavé domácí rohlíky Kubíky se špetkou celozrnné mouky: Obzvláště vypečená snídaně pro celou rodinu
Křupavé domácí rohlíky Kubíky se špetkou celozrnné mouky: Obzvláště vypečená snídaně pro celou rodinu

Upečte si dokonalé domácí rohlíky Kubíky se špetkou celozrnné mouky! Poctivé křupavé pečivo na 10 kusů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.