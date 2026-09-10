Star Trek: Chris Pine měl po scéně s Orionkou zelené fleky na kůži, Spockův pozdrav zase vyžadoval lepidlo

Reklama
3 min
Star Trek: Chris Pine měl po scéně s Orionkou zelené fleky na kůži, Spockův pozdrav zase vyžadoval lepidloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Natáčení filmu Star Trek přineslo hercům řadu kuriózních výzev. Zákulisí slavného sci-fi odkrývá omdlévání na place i drobnou nehodu se zelenou barvou.
Star Trek
Zdroj: FOTO:Paramount Pictures / distr. TV Nova
Reklama
Chaplin: Milla Jovovich byla při natáčení stejně stará jako Chaplinova nevěsta, scénu v ložnici hrát nemohla
Holky z porcelánu točil Herz za trest. Dagmar Havlová obětovala vlasy a cenzoři škrtali scény
Komedie Holky z porcelánu vznikla v rekordním čase. Natáčení poznamenaly zásahy cenzorů, nepříjemná drobná...
Love Island 3. díl: Polibky na skluzavce zamotaly vztahy ve vile. Večer pak Mates rozbil jeden z dosavadních párů
První ohniště v Love Islandu přineslo dramatický zvrat. Nováček Mates svou volbou rozbil zavedenou dvojici...
Deník Bridget Jonesové: Zellweger pracovala v utajení, přibrala 12 kilo a režisérka vystřihla pikantní scénu s Grantem
Romantickou komedii Deník Bridget Jonesové provázely utajené přípravy. Hlavní hvězda pracovala inkognito v...
Dexter míří do New Yorku zachránit syna. Ve druhé řadě začne Harrison trestat lidi stejně jako jeho otec
Herec Michael C. Hall oživuje svou nejslavnější postavu a vrací se jako Dexter. Přesun do New Yorku přinese...
Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
Macron vyzval k evropským pilotovaným letům do vesmíru do deseti let
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:07
Vyřizování účtů v baru v České Lípě. Útočník napadl boxerem člena ochranky
Liberecká Drbna
dnes, 18:02
2 min
Leclerc po děsivé nehodě v Monze přiznal, že fyzická bolest nebyla nejhorší. Fanouškům se ozval až po dvou dnech
SportyŽivě
dnes, 18:01
3 min
Herečka Carmen Mayerová slaví 82 let. V šestnácti zjistila, že její otec nebyl muž, za kterého ho měla
ReadZone
dnes, 18:00
3 min
Norský obránce Andersen přišel na měsíční zkoušku do Českých Budějovic
Budějcká Drbna
dnes, 18:00
1 min
Reklama
Stejná auta, stejná nabídka. ÚOHS potvrdil tresty pro taxislužby za kartelovou dohodu na pražském letišti
HN.cz
dnes, 17:59
Partnerské potíže řešil muž voláním na linku 158. Hrozí mu pokuta 200 tisíc
Jihlavská Drbna
dnes, 17:57
1 min
Inflace v srpnu zrychlila na 1,9 %, zdražily pohonné hmoty
Trade-off
dnes, 17:53
1 min
Windows 11 v říjnu zapne skrytou ochranu jádra, která blokuje virus. Hlavně ji nevypínejte, i když vás může štvát
Mobify.cz
dnes, 17:52
4 min
Star Trek: Chris Pine měl po scéně s Orionkou zelené fleky na kůži, Spockův pozdrav zase vyžadoval lepidlo
V Telce
dnes, 17:50
3 min
Reklama
Leclerc a Hamilton diskutovali tváří v tvář: Vyčistili vzduch
SvětFormule.cz
dnes, 17:46
1 min
Detaily tajného výcviku Rusů v Evropě: Stopy vedou k elitním západním jednotkám
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:46
Tradiční olomoucká koloběžkiáda v Neředíně pomůže dětem s autismem. Tuto neděli
Hanácká Drbna
dnes, 17:46
1 min
Kartel taxikářů na pražském letišti je potvrzený. Firmy dostaly pokuty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:45
Husarská roláda s domácími noky, která zasytí a přitom působí jako jídlo pro zvláštní chvíli
Cooky.cz
dnes, 17:45
5 min
Reklama
Prořezali jste ovocný strom v květnu nebo červnu? Odborníci varují, že pahýl po špatném řezu začne hnít a zničí celý kmen
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:39
2 min
Francie se otočila proti Infantinovi. Evropští spojenci mu mizí jeden po druhém – přesto má pořád dost hlasů, aby přežil
Vše o sportu
dnes, 17:36
8 min
Chaplin: Milla Jovovich byla při natáčení stejně stará jako Chaplinova nevěsta, scénu v ložnici hrát nemohla
V Telce
dnes, 17:28
2 min
V letadle do Prahy na milánském letišti hořelo. 146 cestujících evakuovali
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:11
Lidské bestie: Ante Pavelić chtěl „čisté“ Chorvatsko. Jeho ustašovci vraždili Srby, Židy i Romy ve vlastních koncentračních táborech, které nacisté považovali za kruté
Kód Enigma
dnes, 17:11
10 min
Reklama
Slavia jde za výhrou, která v Lize mistrů nepřišla 19 let. Trpišovský mluví o nových zbraních proti Lens v Edenu
SportyŽivě
dnes, 17:06
3 min
Magická posedlost 2 tíhne k tradičnější fantasy. Kouzlo z jedničky si ale zčásti uchová
Kinobox.cz
dnes, 17:05
4 min
Demirović měl před večerem v Champions League jediný gól. Při prvním startu sezony dal tři za dvanáct minut
Vše o sportu
dnes, 17:02
4 min
Průmyslový palác v Praze se otevře veřejnosti při komentovaných prohlídkách
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:00
Vědci přepisují dějiny. Pravěcí lovci cumlali psychoaktivní ořechy už před 25 tisíci lety
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
2 min
Reklama
Navštívil stovky toalet po celém světě. Umělec od Prahy vytvořil unikátní rekord
Pražská Drbna
dnes, 17:00
1 min
Windows kdysi nabízel 9 her zdarma a bez internetu. Pak je Microsoft potichu odstranil a měl k tomu jasný důvod
Mobify.cz
dnes, 16:59
4 min
Holky z porcelánu točil Herz za trest. Dagmar Havlová obětovala vlasy a cenzoři škrtali scény
V Telce
dnes, 16:58
3 min
Madring je záludná trať plná vln a slepých zatáček
SvětFormule.cz
dnes, 16:56
1 min
Hrál za Liverpool a v LaLize, teď shání práci přes LinkedIn. Bývalý anglický reprezentant přidal i video se svými momenty
SportyŽivě
dnes, 16:55
3 min
Reklama
„Slyšeli kýchat krevety?“ Íránci se smějí Američanům. Uzmuli jim superdron
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:47
Konec kolon a hazardu na rušném tahu. Křižovatku v Olomouci pohlídají semafory
Hanácká Drbna
dnes, 16:47
2 min
Snížení podpory v nezaměstnanosti ministr zdůvodnil vyšším počtem lidí bez práce
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:46
Gasly po simulátoru doporučuje vsadit na nedělní červenou vlajku
SvětFormule.cz
dnes, 16:44
1 min
Sisi po atentátu sama došla 100 metrů na loď. Nikdo netušil, že za pár minut zemře
kroniQa
dnes, 16:43
4 min
Reklama
Legendární mistr světa F1 Häkkinen snídal s prezidentem Pavlem na Hradě. Jeho děti závodí pod českou vlajkou
SportyŽivě
dnes, 16:43
3 min
Vavro podruhé v základu Plzně a hned červená. Posila se podepsala nevybíravým skluzem, který mu může vynést velký trest
SportyŽivě
dnes, 16:41
3 min
Půlhodina zdarma a platba kartou. Krnov mění systém parkování
Ostravská Drbna
dnes, 16:34
1 min
Královna čtyřher Siniaková je ve finále US Open 2026. Může jako první v historii dosáhnout na metu, která nemá obdoby
SportyŽivě
dnes, 16:31
3 min
Hradec Králové plánuje novou hokejovou arénu
Náš REGION
dnes, 16:30
1 min
Reklama
Reklama
„Slyšeli kýchat krevety?“ Íránci se smějí Američanům. Uzmuli jim superdron
Vykašlali si milion v přímém přenosu. Podvodník z Milionáře dnes prodává korálky na trhu
Nejstrašnější vlakové neštěstí první republiky. Na tragédii v Zaječí se skoro zapomnělo
Co se stane s tělem, když na měsíc úplně přestanete pít kávu. Zázrak, tvrdí vědci
Lidské bestie: Ante Pavelić chtěl „čisté“ Chorvatsko. Jeho ustašovci vraždili Srby, Židy i Romy ve vlastních koncentračních táborech, které nacisté považovali za kruté
Reklama
Reklama