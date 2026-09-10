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Vypnutý internet vás neochrání. Nový malware na Androidu krade PIN a hesla přes cizí telefon ve vaší blízkosti

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Malware Manic sbírá PINy a hesla přímo z legitimních aplikací, a když nemá internet, pošle je ven přes jiný nakažený telefon v okolí.
Telefon, Google vyhledávač

Telefon, Google vyhledávač

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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