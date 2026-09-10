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Tradiční olomoucká koloběžkiáda v Neředíně pomůže dětem s autismem. Tuto neděli

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Tradiční Olomoucká koloběžkiáda se letos vrací už tuto neděli na letiště do Neředína. Veškerý výtěžek ze startovného bude věnován na podporu vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra.
Tradiční olomoucká koloběžkiáda v Neředíně pomůže dětem s autismem. Tuto neděli

Tradiční olomoucká koloběžkiáda v Neředíně pomůže dětem s autismem. Tuto neděli

Zdroj: poskytla Romana Horáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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