Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Táborská knihovna získala ocenění za projekty na podporu demokracie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Městská knihovna Tábor získala ocenění Bibliotheca inspirans 2026. Porota letos vyzdvihla celkem deset knihoven z celé České republiky za jejich aktivity na podporu demokracie. Táborská knihovna zaujala projekty Dílny demokracie a Není nám to jedno, které prostřednictvím besed s odborníky a novináři otevírají společenská témata a vytvářejí prostor pro dialog různých komunit.
Táborská knihovna získala ocenění za projekty na podporu demokracie

Táborská knihovna získala ocenění za projekty na podporu demokracie

Zdroj: Městská knihovna Tábor
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Slavie má nového provozovatele restaurace. Brio zruší jednu ze svých poboček
Slavie má nového provozovatele restaurace. Brio zruší jednu ze svých poboček
Českokrumlovská nemocnice otevřela modernizovaný pavilon za 271 milionů
Českokrumlovská nemocnice otevřela modernizovaný pavilon za 271 milionů

Českokrumlovská nemocnice otevřela přestavěný pavilon D, kde jsou interní oddělení a lůžka pro následnou...

Policie uzavřela případ úhynu dvou psů na Lipně. Zvířata se otrávila sinicemi
Policie uzavřela případ úhynu dvou psů na Lipně. Zvířata se otrávila sinicemi

Policie uzavřela po dlouhém vyšetřování případ úhynu dvou psů na Lipně. Kriminalisté z Českého Krumlova...

Stíhačky nad jižními Čechami lákají fotografy. Vojáci mohou cvičit až do půlnoci
Stíhačky nad jižními Čechami lákají fotografy. Vojáci mohou cvičit až do půlnoci

Vojenské letouny, které v těchto dnech křižují nebe nad jižními Čechami, neunikají pozornosti místních....

Tábor chystá novou vodní nádrž Hlinný. Vybuduje ji za několik milionů korun
Tábor chystá novou vodní nádrž Hlinný. Vybuduje ji za několik milionů korun

Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hlinný. Stavba poblíž obce Turovec má pomoci zadržovat vodu v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.