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Windows 11 v říjnu zapne skrytou ochranu jádra, která blokuje virus. Hlavně ji nevypínejte, i když vás může štvát

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Microsoft od říjnových aktualizací začne automaticky zapínat funkci Memory Integrity na milionech dosud nechráněných počítačů s Windows 11.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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