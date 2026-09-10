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Velké rozhovory potvrdil i Vasseur: Před médii se vyjadřují jinak

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V posledních dnech je Frédéric Vasseur součástí mnoha debat a článků, které se pokoušejí analyzovat situaci, která momentálně panuje ve Ferrari. Některé dokonce zašly tak daleko, že začínají skloňovat jeho konec.
Velké rozhovory potvrdil i Vasseur: Před médii se vyjadřují jinak

Velké rozhovory potvrdil i Vasseur: Před médii se vyjadřují jinak

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