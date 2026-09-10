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Francie se otočila proti Infantinovi. Evropští spojenci mu mizí jeden po druhém – přesto má pořád dost hlasů, aby přežil

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Francie ještě v červnu podporovala Gianniho Infantina. Teď se od něj jednomyslně odvrátila.
Francie se otočila proti Infantinovi. Evropští spojenci mu mizí jeden po druhém – přesto má pořád dost hlasů, aby přežil

Francie se otočila proti Infantinovi. Evropští spojenci mu mizí jeden po druhém – přesto má pořád dost hlasů, aby přežil

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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