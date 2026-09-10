Vlastní gól v MLS obletěl internet. Hráči Toronta si naservírovali míč do vlastní brány precizní týmovou kombinací

Čtyři minuty, tři hráči, nula soupeřů
Středa 9. září 2026, BMO Field v Torontu. Domácí Toronto FC hostí Nashville SC, lídra celkové tabulky Supporters‘ Shield. Zápas je čtyři minuty starý, když se před torontskou brankou odehraje něco, co vypadá jako nacvičená kombinace, jenže do vlastní sítě.
Gólman Luka Gavran nedokáže bezpečně uklidit míč z nebezpečného prostoru. Obránce Alonso Coello se ho pokusí vyvést z malého vápna, ale přímo před brankou narazí do záložníka Niklase Dorsche. Po střetu míč skončí v síti. Žádný hráč Nashvillu se závěrečné fáze akce prakticky neúčastní. Oficiální zápis Nashville SC připsalo gól jako vlastní Dorschovi ve 4. minutě, přestože většina virálních klipů pracuje s minutou třetí.
Proč zrovna tenhle klip explodoval
Vlastní góly v MLS nejsou nic výjimečného. Sean Johnson v roce 2019 daroval gól Minnesotě po fatálním zaváhání s míčem. Mario de Luna kdysi přiznal, že „ztratil balon ve světlech“. Letos v dubnu si dal Zack Steffen hororový vlastní gól, který obletěl sportovní servery po celém světě.
Dorschův gól ale funguje jinak. Má tři ingredience najednou:
- Řetězová reakce – nejde o jednu smolnou teč, ale o tři navazující chyby tří různých hráčů.
- Soupeř chybí – v závěrečné fázi Nashville prakticky nedokončuje. Toronto si celé zakončení vyrobilo samo.
- Vizuální absurdita – chaos v malém prostoru před brankou připomíná spíš grotesku než profesionální fotbal.
K tomu přidejte detail, který zapamatovatelnost ještě zvyšuje: Dorsch nastoupil poprvé po zranění obličeje s ochranným krytem. Jeho první kontakt s míčem po návratu skončil ve vlastní síti. Podle Waking The Red šlo navíc o druhý vlastní gól Toronta ve dvou po sobě jdoucích ligových zápasech, poprvé v klubové historii. V předchozím utkání s Chicago Fire si dal Walker Zimmerman.
Fraser, humor a pak vážně
Trenér Robin Fraser po zápase zareagoval nejdřív černým humorem. Pak moment označil za zklamání a smůlu. Přímý veřejný komentář Dorsche ani Gavrana se v dostupných zdrojích nepodařilo dohledat, což je možná výmluvnější než jakékoli vysvětlení.
Fanouškovská vlákna na Redditu oscilovala mezi nechápavým smíchem a úlevou. Úlevou proto, že příběh zápasu neskončil ve 4. minutě.
Obrat, který nikdo nečekal
Nashville vedlo 1:0 a kontrolovalo tempo. Toronto ale postupně převzalo iniciativu. V 72. minutě vyrovnal Dániel Sallói. A v nastaveném čase, ve 3. minutě nastavení, rozhodl Emilio Aristizábal. Konečných 2:1 pro domácí.
Proti lídrovi celé MLS. Po vlastním gólu, který vypadal jako kolektivní sebevražda.
Právě ten kontrast, groteska na začátku, drama na konci, dává celému večeru na BMO Field rozměr, který samotný virální klip nemá. Klip ukazuje čtyři sekundy chaosu. Devadesát minut ukázalo charakter.
Kde se Dorschův gól řadí v historii
Oficiální žebříček nejbizarnějších vlastních gólů MLS neexistuje. Ale parametry na to Dorschův moment má: samostatný televizní klip, okamžitý fanouškovský rozbor, obrazově výjimečná vícestupňová chyba. Ve světovém měřítku ho lze srovnat spíš s komediální kategorií než s technicky absurdními vlastňáky typu Queudrue nebo brazilského Sport Recife z roku 2024. Komický účinek je ale mimořádně silný, právě proto, že v závěrečné fázi skoro chybí aktivní zásah soupeře.
Rok 2026 v MLS rozhodně není na podobné přešlapy chudý. Dorschův gól ale přidává něco navíc: důkaz, že i profesionální tým dokáže v malém vápně zahrát kompletní útočnou akci sám proti sobě, a pak stejný zápas vyhrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle