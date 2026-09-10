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Prořezali jste ovocný strom v květnu nebo červnu? Odborníci varují, že pahýl po špatném řezu začne hnít a zničí celý kmen

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Pamatujte, že každý řez je investicí do budoucnosti stromu – vyplatí se tedy vzít zpátečku a udělat ho až ve chvíli, kdy na něj bude správný čas.
Prořezali jste ovocný strom v květnu nebo červnu? Odborníci varují, že pahýl po špatném řezu začne hnít a zničí celý kmen

Prořezali jste ovocný strom v květnu nebo červnu? Odborníci varují, že pahýl po špatném řezu začne hnít a zničí celý kmen

Zdroj: Lance Cpl. Christofer P. Baines / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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