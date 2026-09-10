Prořezali jste ovocný strom v květnu nebo červnu? Odborníci varují, že pahýl po špatném řezu začne hnít a zničí celý kmen

I když máte dojem, že byste už měli s odplozenými stromy něco dělat, zastavte. Pokud svou netrpělivost zkrotíte, budete za to opravdu skvěle odměněni.
Prořezávání ovocných stromů lze přirovnat k jemnému chirurgickému zákroku, při kterém záleží jak na přesnosti, tak i na načasování. Nejde jen o tvarování stromu nebo regulaci jeho velikosti, ale o zajištění zdraví, vitality a produktivity pro další sezóny. Ideální období pro prořezávání
Prořezávání by se mělo ideálně provádět na přechodu zimy do jara. To dá stromu dostatek času na uzdravení před nástupem intenzivního růstu na jaře a
minimalizuje hrozbu ze strany hmyzu a chorob, které jsou v chladnějším počasí méně aktivní. Začněte s jabloněmi a hrušněmi, obvykle kolem března, a poté pokračujte s peckovinami, jako jsou třešně a švestky (jakmile pomine hrozba mrazů), jak píše web Homes&Gardens. Více o slivoních psali Chalupáři-Zahrádkáři v tomto článku. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud víte, kdy, co a jak prořezávat, můžete o své ovocné stromy pečovat s jistotou a zajistit, že zůstanou zdravé a produktivní. Identifikace neproduktivních větví
Produktivitu ovocných stromů lze často posoudit na základě pozorování výkonnosti stromu v průběhu roku. Pro začátečníky je zásadní
odstranit větve, které jsou odumřelé, nemocné, poškozené nebo se kříží s jinými a vytvářejí konkurenci. Prořezávejte také všechny vřetenovité, tenké větve, které brání přístupu slunečního světla do nitra stromu. Jak prořezávat: Záleží na technice
Při prořezávání provádějte šikmé řezy těsně nad pupenem nebo spojením větví, abyste zabránili ponechání pahýlů, které mohou vést k hnilobě.
U větších řezů (nad 3 cm v průměru) ošetřete ránu roubovacím voskem nebo stromovým balzámem, abyste podpořili hojení a zabránili vzniku chorob. V rámci této údržby nikdy neřežte větve, které mají průměr větší než 5 cm, protože by to mohlo strom vážně poškodit, jak radí odborníci ze stránek Tim’s Tree Service. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby se vašim ovocným stromům v další sezóně vždy perfektně dařilo, musíte se o ně správně postarat, a to řezem. Orientace větví je důležitá
Hlavní větve udržujte ve vodorovné nebo mírně nakloněné poloze. Tato orientace podporuje lepší produkci ovoce. Ořezávejte
výhony, které rostou přímo vzhůru nebo dolů, protože jsou obvykle neproduktivní a mohou způsobit problémy se zastíněním stromu. Během jednoho řezu také neodstraňujte více než 20 % větví, abyste strom nevystavili stresu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři