Zaléváte zahradu odshora? Právě tak vypadá pozvánka pro plíseň. Stačí změnit jednu věc a sezóna bude klidná

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Zaléváte zahradu odshora? Právě tak vypadá pozvánka pro plíseň. Stačí změnit jednu věc a sezóna bude klidnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Plísní je na zahradě ohroženo mnoho rostlin. Panují-li pro ni příznivé podmínky, může se velmi rychle rozšířit a zničit úrodu.
plíseň na vinné révě
Zdroj: Freepik
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Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...Všechny články tohoto autora →
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