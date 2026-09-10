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Zaléváte zahradu odshora? Právě tak vypadá pozvánka pro plíseň. Stačí změnit jednu věc a sezóna bude klidná

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Plísní je na zahradě ohroženo mnoho rostlin. Panují-li pro ni příznivé podmínky, může se velmi rychle rozšířit a zničit úrodu.
plíseň na vinné révě

plíseň na vinné révě

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

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