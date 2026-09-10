Leclerc po děsivé nehodě v Monze přiznal, že fyzická bolest nebyla nejhorší. Fanouškům se ozval až po dvou dnech

V neděli 6. září 2026 se monzský okruh proměnil v kulisu, kterou si nikdo z více než čtyř set tisíc diváků nepřál vidět. Leclerc bojoval po startu o pozici s Oscarem Piastrim, na výjezdu z Curva Alboreto dostal prudký přetáčivý smyk, proletěl štěrkem a tvrdě narazil do bariéry. Červená vlajka, ticho v boxech Ferrari, pilot stojící na vlastních nohou vedle zdemolovaného vozu. Fyzicky vypadal v pořádku. Přesto trvalo další dva dny, než se ozval, a když to udělal, mluvil o něčem úplně jiném než o bolesti.
Co se na trati stalo
Rekonstrukce nehody je poměrně jednoznačná. Oficiální video Formula1.com ukazuje souboj kolo na kolo s Piastrim, při kterém Leclerc přidal plyn na výjezdu z poslední zatáčky a záď jeho Ferrari se náhle uvolnila. Sám po závodě popsal zvláštní chování vozu při akceleraci. Šéf týmu Frédéric Vasseur doplnil, že se pilot ocitl lehce na špinavější části trati, stačilo pár centimetrů mimo ideální stopu.
Náraz byl vizuálně děsivý. Vůz se otočil, proletěl únikovou zónou a skončil v bariéře bokem. Závod musel být přerušen. Leclerc ale z kokpitu vystoupil sám, zamířil do medical centra a ještě ten den byl propuštěn. Jediný konkrétní zdravotní problém, který bezprostředně zmínil, byl dočasně zhoršený zrak pravého oka. Avizoval další kontroly na nedělní večer a pondělí.
Dva dny ticha
Od nedělního odpoledne do úterního večera nic. Žádný příspěvek na sociálních sítích, žádné prohlášení přes tým. Pro fanoušky, kteří viděli tu havárii živě nebo na záběrech, nepříjemně dlouhá pauza.
Přímé vysvětlení, proč Leclerc čekal právě dva dny, veřejně nedal. Časová souvislost ale napovídá: v neděli a pondělí absolvoval dodatečná vyšetření, podle Motorsport.com zaměřená právě na zrak a následky nárazu. Teprve když měl výsledky, promluvil. Dá se předpokládat, že nechtěl říkat „jsem v pohodě“, dokud si tím nebyl jistý.
„Horší než bolest“
V úterý 8. září se Leclerc fanouškům ozval prostřednictvím sociálních sítí. Poděkoval za podporu, za přivítání během celého víkendu. A pak řekl to podstatné: fyzicky je v pořádku, ale emočně ho zasáhlo něco víc než samotný náraz. Že se to stalo doma. Před tifosi.
Ne strach, ne mediální tlak, ne obavy o kariéru. Klíčová slova jeho vzkazu byla „domov“ a „tifosi“. Pro pilota, který v roce 2019 vyhrál v Monze svůj první italský závod a od té doby nese na ramenou očekávání celé Scuderie, má havárie ve druhém kole domácí Grand Prix jinou váhu než kdekoli jinde v kalendáři. Monza 2026 přitom hostila rekordní víkendovou návštěvnost, přes 400 tisíc lidí. Každý z nich viděl, jak jejich pilot skončil v bariéře dřív, než závod pořádně začal.
Leclerc tím mimoděk potvrdil vzorec, který znají i jiní piloti po těžkých haváriích. Romain Grosjean po ohnivém nárazu v Bahrajnu 2020 postupně přesunul těžiště svého vyprávění od popálenin k tomu, co prožívala jeho rodina. Fyzická bolest odezní. Emoční stopa zůstává déle.
Monza jako opakující se scéna
Je tu ještě jeden detail, který celý příběh zarámovává. Leclerc v Monze havaroval téměř identickým způsobem už v roce 2020, vysokorychlostní ztráta kontroly v závěru kola, červená vlajka, odchod po svých. Šest let poté, na stejném okruhu, skoro ve stejném místě. Tentokrát ale jeho reakce vypadala jinak. V roce 2020 mluvil hlavně o vlastní chybě. V roce 2026 o tom, co to znamenalo pro lidi kolem.
Co to znamená pro zbytek sezóny
Praktické dopady jsou jasné. Leclerc v Monze nezískal ani bod a v šampionátu zůstává pátý se 155 body, 112 za vedoucím Kimim Antonellim. Ferrari v Poháru konstruktérů ztratilo další půdu na Mercedes, manko narostlo na 122 bodů. Pohonná jednotka podle dostupných informací neutrpěla kritické poškození, takže Leclercovi nehrozí motorová penalizace.
Po kontrolách byl pro nadcházející Grand Prix Španělska v Madridu prohlášen za způsobilého. Tělo je připravené. Otázka je, jestli se stejně rychle zotaví i ta druhá část, ta, o které mluvil v úterý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta