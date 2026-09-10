Costa nedostal v UFC titulový zápas a chce odejít. Chystá se podepsat s Eddiem Hearnem

Poslední zápas jako páka
9. září 2026 usedl Paulo Costa před kameru v The Ariel Helwani Show a vyslovil to, co naznačoval celé léto: chce pryč. Nebo přesněji, chce, aby UFC vědělo, že je připravený odejít. Na smlouvě mu zbývá jediný zápas a brazilský bojovník z něj vytváří vyjednávací zbraň, jakou UFC vídá jednou za pár let.
Costa tvrdí, že o zápas žádá od května 2026. Po dubnové výhře na UFC 327 čekal na nabídku, která by odpovídala jeho ambicím, interim titulový zápas v polotěžké váze. Místo toho dostal v červenci nabídku na pětikolový duel s Magomedem Ankalajevem v Abú Dhabí na poslední chvíli. Méně než čtrnáct dní na přípravu, stejné peníze, žádný pás. Odmítl. „Je to jako delší směna za stejnou mzdu,“ shrnul na sociálních sítích. A pak začal tlačit na uvolnění ze smlouvy.
Interim titul, který se nekoná
Costova logika je přímočará. Poslední zápas smlouvy má pro zápasníka obrovskou hodnotu v souvislosti s jednáním o další budoucnosti. Pětikolový hlavní zápas večera bez titulového rámce tu hodnotu rozmělňuje: vyšší riziko zranění, delší rekonvalescence, a přitom žádný bonus ani prestiž.
Proto požadoval interim titul v polotěžké váze pro UFC 332 v Salt Lake City. Ne plnohodnotný opasek, ale alespoň dočasný pás, který by zvýšil jeho tržní cenu před odchodem. UFC podle jeho verze odmítlo. Proč přesně, organizace veřejně nevysvětlila. Costa sám nabídl vlastní pohled: kdyby přijal nižší odměnu a delší smluvní závazek, o interim by už bojoval. „Ale já odmítám být podhodnocený a svázaný,“ řekl 25. srpna 2026 v brazilském podcastu Sexto Round.
Mezitím UFC 332 dostalo jiný hlavní zápas, Natalia Silva vs. Wang Cong o uvolněný titul v muší váze žen. Costovo okno se zavřelo.
Hearn jako signál, ne jako přestup
Uprostřed téhle patové situace přišla zpráva, která celý spor posunula do jiné roviny. Costa oznámil, že od Eddieho Hearna dostal kontrakt na zastupování. „Management i sponzoring,“ upřesnil. Ne přestup do jiné organizace. Ne boxerský zápas. Manažerská smlouva s mužem, který v MMA světě buduje stále viditelnější stopu.
Hearn v březnu 2026 spustil Matchroom Talent Agency podpisem s těžkováhou Tomem Aspinallem. V červnu přidal Iana Garryho. U obou případů Matchroom zdůrazňuje totéž: komerční a poradenské služby, podpora značky, digitálu, právní zázemí, ale sportovní management zůstává u stávajících týmů. U Costy se deklarovaný rozsah zdá širší. Sám mluví o plném managementu.
Co to prakticky znamená? Pro zbývající zápas v UFC vůbec nic. Manažerská smlouva s Hearnem neruší Costův kontrakt s UFC a nezkracuje ho ani o den. Ale dává mu něco, co dosud neměl: zázemí promotéra, který umí vyjednávat s největšími hráči ve sportovním byznysu, a zároveň signál směrem k UFC, že až bude volný, má kam jít.
Český rozměr: Procházka čeká dál
Do celého příběhu se propisuje i Jiří Procházka. 4. srpna 2026 český bojovník veřejně tlačil na zápas s Costou a tvrdil, že čeká na kontrakt. Costa tehdy reagoval stroze: žádné jméno od UFC nedostal. O tři týdny později Procházka sám brzdil spekulace, potvrdil, že další zápas domluvený není.
Po oznámení hlavního zápasu UFC 332 scénář Costa vs. Procházka o interim titul zjevně zchladl. Pro Procházku to znamená, že jedna z mediálně nejviditelnějších cest k jeho návratu do titulové konverzace se rozpadla, aniž se vůbec dostala na papír.
Co říká historie
Costův manévr není v UFC bez precedentu. A historie naznačuje, že organizace podobné tlaky zvládá tvrdě.
- Nate Diaz v březnu 2022 veřejně žádal propuštění. V červenci téhož roku tvrdil, že ho UFC drží jako „rukojmí“. Nakonec musel dojet smlouvu.
- Francis Ngannou neodešel předčasně, počkal na vypršení kontraktu a odmítl novou nabídku, protože v ní neviděl skutečnou svobodu.
- Randy Couture zvolil právní cestu. Spor skončil návratem do UFC a novou třízápasovou smlouvou, ne rozvázáním.
Vzorec je jasný: UFC hvězdná jména z posledního zápasu nepouští bez protihodnoty. Costa to zřejmě ví. Proto nestaví strategii na rychlém odchodu, ale na maximalizaci toho, co mu zbývá. Čím víc alternativ mimo UFC bude mít na stole (Hearn, sponzoři, mediální pozornost), tím dražší bude pro UFC nechat ho odejít jako volného agenta.
9. září Costa řekl, že UFC má „tento týden“ dodat jméno soupeře. Ankalajev veřejně projevil zájem, Procházka zůstává ve hře. Nejpravděpodobnější okno vychází na říjen až listopad 2026. Ale jedno je zřejmé už teď: ať ten poslední zápas dopadne jakkoli, Costa ho nechce odbojovat jako řadový duel. Chce z něj udělat odrazový můstek, buď k titulu, nebo ke dveřím ven.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek