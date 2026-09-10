Sudí ve druhé lize skočil na obří simulaci, hráč přitom teatrálně vyskočil bez kontaktu. Trenér Ústí zuřil a žádá VAR

Co se stalo v 57. minutě
Stav 1:1, tempo zápasu na vrcholu. Necid se dostal do šestnáctky Ústí, střetl se s Fantišem a padl. Orel ukázal na bílý puntík, Fantišovi dal žlutou kartu. K míči se postavil Lazar Savović, a Holý jeho pokus vyrazil. Skóre zůstalo beze změny, zápas skončil remízou.
Jenže Oulehla si situaci po utkání pustil znovu. V rozhovoru pro Rádio Impuls ji označil za „soft penaltu“ a dodal, že se hráč podle něj kopl do vlastní nohy. Nebyl to přitom jediný moment, který ho v zápase rozčílil; Ústí řešilo i neuznaný gól pro ofsajd a v 86. minutě reklamovalo ruku soupeře v pokutovém území. Tři sporné situace v jednom šlágru. Všechny tři rozhodnuté bez videa.
Profesionální soutěž, amatérské nástroje
V Chance Lize by se penaltový moment dostal na monitor videorozhodčího. Penalty patří mezi klíčové kategorie, které VAR podle LFA kontroluje na každém prvoligovém zápase od jara 2021. Od sezony 2024/25 navíc běží přes vlastní VAR centrum.
Chance Národní Liga nic z toho nemá. Žádný oficiální harmonogram zavedení videoasistence pro druhou ligu se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat. Rozhodčí na place tak zůstává poslední a jedinou instancí. Oulehla to po zápase shrnul stručně: podobné omyly berou body a po odpískání je nikdo neopraví. Na klubovém webu Ústí dokonce padla nadsázka, že lepší než rozhodčí by byla umělá inteligence.
Je fér dodat, co sám Oulehla připustil: sudí rozhoduje ve zlomku sekundy. Bez zpomaleného záběru je každý takový souboj loterie. Problém není konkrétní rozhodčí. Problém je systém, který mu nedává šanci na opravu.
Tabulka se pohnula, i když gól nepadl
Paradox celé situace: penalta nepadla, přímý dopad na skóre nulový. Nepřímý dopad je ale hmatatelný. Remíza 1:1 v šlágru prvního s druhým znamenala, že Ústí po kole ztratilo vedení v tabulce a kleslo za Karvinou, o skóre. V soutěži, kde o postupu rozhodují jednotlivé body, může i neproměněná penalta z pochybného faulu změnit rozložení špičky.
A co kdyby Savović proměnil? Ústí by prohrávalo, tlačilo na vyrovnání a riskantní otevření hry mohlo přinést další gól hostů. Jeden verdikt ve druhé lize nemá jen okamžitou váhu. Má potenciál přepsat celý příběh sezony.
Protest? Pravidla říkají: marný
Teoreticky může poškozený klub podat protest přes informační systém FAČR do 24 hodin. Prakticky ale Procesní řád FAČR výslovně říká, že protest směřující proti faktickému rozhodnutí rozhodčího se zamítá. Spor typu „penalta byla, nebo nebyla“ tak nemá procesní cestu k nápravě. Klub může přiložit video, může argumentovat, ale systém mu nedá za pravdu, protože na to není stavěný.
Zbývá disciplinární řízení, které by mohlo řešit případnou simulaci žlutou kartou pro provinilého hráče. Zda po tomto utkání nějaké řízení běží, veřejně doloženo není.
Ústí hraje dál bez ztracených bodů, ale s pocitem, že profesionální soutěž mu nedala profesionální nástroje na ochranu. A dokud druhá liga zůstane bez videa, bude se tahle věta opakovat po každém sporném kole.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner