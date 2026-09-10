Procházka ukázal sparingpartnera. Připravuje se už na neporaženého Stirlinga?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Procházka ukázal sparingpartnera. Připravuje se už na neporaženého Stirlinga?
Radovan Úškrt před sobotním soubojem s Josefem Hálou nešetří tvrdými slovy. Slovenský ranař očekává divokou...
Cole Johnson rozvášnil internet bizarním tvrzením, že by porazil šimpanze. Teď říká, že dostal nabídku přes...
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Matěj Peňáz měl v Brně dostat výraznějšího soupeře z Tipsport Gamechangeru, ten však termín odmítl kvůli...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →