Herečka Carmen Mayerová slaví 82 let. V šestnácti zjistila, že její otec nebyl muž, za kterého ho měla

Herečka Carmen Mayerová oslaví v pátek 11. září dvaaosmdesáté narozeniny a největším dárkem pro ni letos bude možnost stát znovu naplno na divadelních prknech. Manželka herce Petra Kostky nedávno překonala zdravotní komplikace a dnes si opět užívá radost ze široké rodiny. Za jejím pověstným úsměvem se ovšem skrývá spletitý životní příběh a překvapivé zjištění o vlastním původu, které dlouhá léta chránila před světem.
Pravda o biologickém tatínkovi
Její maminka pocházela z chudé horské vesnice na španělské Mallorce a mluvila plynně několika cizími jazyky. Za svého otce Carmen Mayerová dlouho považovala trutnovského architekta a malíře Carlose Mayera. Skutečnost se dozvěděla až ve svých šestnácti letech, kdy zjistila, že jejím biologickým otcem byl německý důstojník Manfred. Rodiče se potkali v Berlíně roku 1940 a z jejich vztahu vzešla i její starší sestra Aida.
„Vím, že jsem tehdy tu informaci o Manfredovi vzala jako fakt,“ svěřila se herečka v Třinácté komnatě České televize. Manfred se z druhé světové války nevrátil a zemřel krátce po jejím skončení v Berlíně. Carlos Mayer obě dívky velkoryse vychoval. Obdivovala ho natolik, že mu rodinné zjištění nikdy neprozradila a chránila tak jejich pevné pouto.
Neplánované setkání na ulici
Její cesta k jevišti začala velkou náhodou. Jako mladou dívku si jí na ulici všiml Miroslav Grác z tehdejšího krajského oblastního divadla v Trutnově. Dostala nabídku zkusit si zkoušení s ochotníky a brzy přišly první úspěchy. Po letním účinkování v roli Barunky v Babičce v Ratibořicích plynule přešla mezi profesionály.
První manželství s kolegou Maxmiliánem Hornyšem skončilo rozvodem a s malou dcerou Zuzanou se následně vydala do Prahy. Nastoupila do Městských divadel pražských a potkala Petra Kostku, kterému v té době tragicky zahynula manželka a staral se o dvě malé dcery. V roce 1972 spojili své cesty a později přivítali na svět společnou dceru Terezu. Mayerová posléze na celých pět let přerušila kariéru kvůli péči o svou stárnoucí a nemocnou maminku.
Radost ze široké rodiny
Dnes mají manželé obrovskou radost ze šesti vnoučat a tří pravnoučat. Každé ráno u nich doma bývá hodně veselo a společně probírají plány na celý nadcházející den. „Ráno probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme, jak ten den uběhne a kam půjdeme,“ přiblížila Mayerová s úsměvem v rozhlasovém pořadu Humoriáda.
Hned po probuzení tak manželé bedlivě zjišťují, jak na tom vlastně fyzicky jsou. Smích a dobrá nálada je pak spolehlivě provázejí do dalších hodin. Někdy je ovšem zradí paměť a na řadu musí přijít rodina. Když si s Petrem Kostkou nedokážou vzpomenout na přesné detaily z minulosti, jednoduše se zeptají nejstarší dcery Zuzany.
Mezi hereckými kolegy proslula svou obětavostí. Nedávno upekla k narozeninám Jiřině Bohdalové výbornou domácí sekanou a donesla jí ji ve velké ozdobné míse. Oslavenkyni kladla na srdce, ať jí vzácnou nádobu hlavně v pořádku vrátí. Kolegyně ji tehdy pobavila svéráznou reakcí. „To je právě to, abys dávala pozor, abys s tím někde nemajzla podlahu,“ citovala Mayerová kamarádku a dodala, že původním dárkem měla být vlastně jen ta samotná mísa.
Úspěšný návrat před diváky
Minulý rok v létě podstoupila zavedení kardiostimulátoru a zákrok jí zpočátku velmi pomohl. O vánočních svátcích se její stav nečekaně zhoršil a musela strávit nějaký čas na nemocničním lůžku. Následovala poctivá rekonvalescence a vynucená zdravotní pauza trvala až do letošního února. Od března už znovu naplno hraje ve Studiu Dva a v Komorním divadle Kalich.
Všechna divadla jí vyšla maximálně vstříc a potřebný odpočinek jí s velkorysostí umožnila. „Cítím se dobře, až se trochu bojím, abych to nezakřikla,“ uvedla Mayerová. Znovu navštěvuje i společenské události a s manželem vyrazila rovnou na premiéru jeho nového celovečerního filmu. Zvládá i velmi teplé letní počasí a plně si užívá každé představení, ve kterém se na pódiu potkává přímo se svou dcerou Terezou Kostkovou.
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