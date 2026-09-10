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Herečka Carmen Mayerová slaví 82 let. V šestnácti zjistila, že její otec nebyl muž, za kterého ho měla

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Herečka Carmen Mayerová oslaví narozeniny znovu na divadelní scéně. Nedávno překonala potíže se srdcem a její dětství obklopuje jedna nevyřčená skutečnost.
Carmen Mayerová a Petr Kostka

Carmen Mayerová a Petr Kostka

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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