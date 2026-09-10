Černé tečky na rajčatech jsou varování. Kdo nezakročí do týdne, přijde o celou úrodu. Řešení stojí pár korun a je v kuchyni

Rajčata vděčí za svou zářivě červenou barvu přítomnosti pigmentů, jako jsou lykopen a karotenoidy. Nepříznivé
povětrnostní podmínky, jako je extrémní teplo nebo výkyvy počasí, mohou bránit produkci těchto pigmentů, což vede podle webu Malmborg´sInc k pomalému dozrávání plodů. Počasí sice ovlivnit nemůžete, ale můžete plánovat dopředu a přizpůsobit tomu své zahradnické postupy. Jak na zralá rajčata
Pozorně sledujte předpovědi počasí a buďte připraveni svým rajčatům poskytnout dodatečnou péči v obdobích extrémních podmínek. A pravděpodobnost úspěšné sklizně můžete zvýšit i výběrem vhodných odrůd a termínů výsadby, jak píše web
GardeningKnowHow. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Aby vás rajčata letos potěšila opravdu obří úrodou, dopřejte jim tu správnou nálož živin. Stačí sáhnout do domácích zdrojů. Extrémní teploty: Horko a chlad
Rajčata jsou citlivá na výkyvy teplot a extrémní povětrnostní podmínky mohou brzdit jejich dozrávání. Vysoké teploty mohou zpomalit nebo zastavit zrání rajčat, ale o těch nízkých to platí také. Aby rajčata dobře prospívala a správně dozrávala, sledujte teplotu v pěstební oblasti.
Před nadměrným horkem lze rostliny chránit stínící tkaninou nebo jinými ochrannými kryty, zatímco před chladem je lze zaštítit třeba netkanou textilií. Za tu námahu to stojí – udržování optimálního rozmezí teplot podporuje zdravý vývoj plodů a rychlejší dozrávání.
Zdroj fotografie: Uživatel A13ean / Creative Commons / CC BY-SA Aby vás i příští rok vaše zahrada potěšila úrodou chutných a lahodných rajčat, pak se musíte ještě letos postarat o záhony. Vyřešte hlavně nedostatek vápníku. Pozor na hnilobu rajčat
Někdy však ani tato péče nestačí. Pamatujte si proto, že pokud se na rajčatech objeví hniloba, může jít o fyziologický problém – nedostatek vápníku. Ten
můžete doplnit vaječnými skořápkami. Na každé rajče použijte skořápky ze tří kusů. Ve vhodné nádobě je zalijte jednou lžíci octa a po deseti minutách rozmixujte s vodou. Pak vše použijte jako zálivku. Takto aktivované dodají rostlinným pletivům vápník okamžitě a po hnilobě nebude ani památky. Chalupáři-Zahrádkáři také psali, že za obávané praskání rajčat může horko a nepravidelná zálivka.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři