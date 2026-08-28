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Bouračka těsně před Brnem. Žena převážela tři děti a zřejmě se nevěnovala řízení

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Dálnice D2 je na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřená po dopravní nehodě. Vážně se zranila žena s dítětem, další dvě děti zdravotníci odvezli na kontrolní vyšetření.
Bouračka těsně před Brnem. Dálnice D2 je uzavřená, zranila se žena s dítětem

Bouračka těsně před Brnem. Dálnice D2 je uzavřená, zranila se žena s dítětem

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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