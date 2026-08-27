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Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají stále vodu nevhodnou ke koupání

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Kdo se chystá k vodě, měl by si před cestou raději zkontrolovat její kvalitu. Na jihu Moravy se situace oproti minulému týdnu výrazně nezměnila. Ve třech místech hygienici koupání nedoporučují, zhoršená voda zůstává také v Brněnské přehradě.
Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají stále vodu nevhodnou ke koupání

Některá přírodní koupaliště na jihu Moravy mají stále vodu nevhodnou ke koupání

Zdroj: Anna Pospíšilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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