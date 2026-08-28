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Brněnská odyssea. Voříšek putoval přes celé město, nakonec ho zlákal kus šunky

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Dennívýzva
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Drobnému kříženci se zastesklo po příteli své majitelky. Touha po jeho pohlazení byla tak silná, že se voříšek zcela sám vydal několik kilometrů do centra Brna. Utekl pootevřeným oknem, pobíhal mezi i mezi šalinami. Pohotová kolemjdoucí jej nakonec přivábila kouskem výtečné uzeniny.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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